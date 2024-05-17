Ошибочно отправленное с Кубы в Челябинск тело канадца скоро доставят на родину

Тело погибшего на Кубе канадца, которое по ошибке привезли в Челябинск, эскгумировали. В ближайшее время его отправят обратно семье в провинцию Квебек.
«Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи Нероева из Челябинска, эксгумировали. В ближайшее время его отправят в Канаду», — пишет RT.
История получила широкий резонанс после того, как родные погибшего на Кубе челябинца, получили из-за границы тело не похожего на их родного человека. Вместо отца, который скончался во время путешествия, родственникам доставили тело умершего там же мужчины из Канады Фараджа Жарджура. Семьи из России и Канады связались друг с другом, и выяснили, что на Кубе вышла путаница с телами мужчин. В свою очередь челябинцы намерены обратиться в МИД России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
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