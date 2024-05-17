17 мая 2024

Ошибочно отправленное с Кубы в Челябинск тело канадца скоро доставят на родину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Юрием Кунцевичем. Екатеринбург, кунцевич портрет, кунцевич похороны
Отправленное по ошибке тело канадца в Челябинск вскоре транспортируют на родину Фото:

Тело погибшего на Кубе канадца, которое по ошибке привезли в Челябинск, эскгумировали. В ближайшее время его отправят обратно семье в провинцию Квебек.

«Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи Нероева из Челябинска, эксгумировали. В ближайшее время его отправят в Канаду», — пишет RT.

Новость по теме
Челябинка заподозрила подмену тела отца для сокрытия убийства на Кубе

История получила широкий резонанс после того, как родные погибшего на Кубе челябинца, получили из-за границы тело не похожего на их родного человека. Вместо отца, который скончался во время путешествия, родственникам доставили тело умершего там же мужчины из Канады Фараджа Жарджура. Семьи из России и Канады связались друг с другом, и выяснили, что на Кубе вышла путаница с телами мужчин. В свою очередь челябинцы намерены обратиться в МИД России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело погибшего на Кубе канадца, которое по ошибке привезли в Челябинск, эскгумировали. В ближайшее время его отправят обратно семье в провинцию Квебек. «Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи Нероева из Челябинска, эксгумировали. В ближайшее время его отправят в Канаду», — пишет RT. История получила широкий резонанс после того, как родные погибшего на Кубе челябинца, получили из-за границы тело не похожего на их родного человека. Вместо отца, который скончался во время путешествия, родственникам доставили тело умершего там же мужчины из Канады Фараджа Жарджура. Семьи из России и Канады связались друг с другом, и выяснили, что на Кубе вышла путаница с телами мужчин. В свою очередь челябинцы намерены обратиться в МИД России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...