Ошибочно отправленное с Кубы в Челябинск тело канадца скоро доставят на родину

18 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Отправленное по ошибке тело канадца в Челябинск вскоре транспортируют на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело погибшего на Кубе канадца, которое по ошибке привезли в Челябинск, эскгумировали. В ближайшее время его отправят обратно семье в провинцию Квебек. «Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи Нероева из Челябинска, эксгумировали. В ближайшее время его отправят в Канаду», — пишет RT. Новость по теме Челябинка заподозрила подмену тела отца для сокрытия убийства на Кубе История получила широкий резонанс после того, как родные погибшего на Кубе челябинца, получили из-за границы тело не похожего на их родного человека. Вместо отца, который скончался во время путешествия, родственникам доставили тело умершего там же мужчины из Канады Фараджа Жарджура. Семьи из России и Канады связались друг с другом, и выяснили, что на Кубе вышла путаница с телами мужчин. В свою очередь челябинцы намерены обратиться в МИД России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело погибшего на Кубе канадца, которое по ошибке привезли в Челябинск, эскгумировали. В ближайшее время его отправят обратно семье в провинцию Квебек. «Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи Нероева из Челябинска, эксгумировали. В ближайшее время его отправят в Канаду», — пишет RT. История получила широкий резонанс после того, как родные погибшего на Кубе челябинца, получили из-за границы тело не похожего на их родного человека. Вместо отца, который скончался во время путешествия, родственникам доставили тело умершего там же мужчины из Канады Фараджа Жарджура. Семьи из России и Канады связались друг с другом, и выяснили, что на Кубе вышла путаница с телами мужчин. В свою очередь челябинцы намерены обратиться в МИД России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.