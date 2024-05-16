Канада обменяется с Челябинском погибшими на Кубе мужчинами

В Канаде сличат ДНК челябинца после путаницы с телами погибших на Кубе мужчин

Жителя Канады придется эксгумировать с челябинского кладбища Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Челябинска была вынужена похоронить вместо отца, который погиб во время путешествия на Кубу, тело скончавшегося там же мужчины из Канады. Сейчас тело канадца ждет эксгумация с челябинского кладбища, а в морге Канады сличают ДНК с родными челябинца. URA.RU рассказывает, как произошла подмена тел и кто заметил это первым.

Смерть в отпуске

Житель Канады, 68-летний Фарадж Жарджур, скончался 22 марта от сердечного приступа на курорте Варадеро на Кубе во время отпуска с семьей. Его тело было доставлено в Канаду спустя месяц, но когда семья открыла гроб, то обнаружила чужого мужчину.

«В гробу оказался россиянин примерно на 20 лет моложе, с татуировками и пышной шевелюрой», — цитируют слова родных телеканал CTV. Они начали поиски тела своего отца и родных того чеговека, тело которого отправили в морг Канады.

Возможно, его убили

Тем временем на Кубе в отпуске скончался 51-летний житель Челябинска, который также отправился на отдых. Как рассказала URA.RU дочь челябинца Анна, отец в первый день отпуска отправился в обменник валют, когда на него было совершено нападение.

«Знакомая моего папы видела фотографии его тела после его смерти и рассказала, что на нем явно видны следы насильственной смерти. По ее словам, картина там пугающая», — рассказала URA.RU Анна Н.

Похороны в Челябинске

15 мая в Челябинск прибыло для захоронения тело мужчины из Кубы, но когда семья открыла гроб, открылась подмена. Погибший оказался намного старше и совершенно не похож на отца семейства. Однако родным пришлось завершить процедуру похорон и начать поиски родных чужого мужчины.

Параллельно выяснилось, что тело канадца разыскивают его родные. Семье из провинции Квебек показали фото похороненного в Челябинске мужчины и они подтвердили, что это их родственник.

Давайте сличим ДНК

Брат челябинца сдал анализ ДНК, который отправили в морг Канады для сличения. После подтверждения данных, что в морге находится тело челябинца, его направят в Россию.

Тем временем семье из Канады уже вернули десять тысяч долларов, потраченных на репатриацию тела чужого мужчины с Кубы на родину, а глава МИД Кубы принес извинения. Сейчас им предстоит эксгумировать тело родственника из могилы в Челябинске для возвращения в провинцию Квебек.