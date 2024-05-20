В Иране раскрыли дату похорон Раиси

Shahran News: Раиси похоронят 21 мая в Тебризе
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Эбрахима Раиси похоронят 21 мая в Тебризе
Эбрахима Раиси похоронят 21 мая в Тебризе Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Церемония погребения президента Ирана Эбрахима Раиси запланирована на 21 мая. Она пройдет в городе Тебриз. Об этом сообщает агентство Shahran News. Вертолет, на котором летел лидер страны, потерпел крушение примерно в 220 километрах к северо-западу от города.

"Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз", - передает агентство. Тела в настоящий момент направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Предварительно, плохая погода, в частности густой туман, послужили причиной ЧП.

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Церемония погребения президента Ирана Эбрахима Раиси запланирована на 21 мая. Она пройдет в городе Тебриз. Об этом сообщает агентство Shahran News. Вертолет, на котором летел лидер страны, потерпел крушение примерно в 220 километрах к северо-западу от города. "Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз", - передает агентство. Тела в настоящий момент направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Предварительно, плохая погода, в частности густой туман, послужили причиной ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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