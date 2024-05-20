В Иране раскрыли дату похорон Раиси

Церемония погребения президента Ирана Эбрахима Раиси запланирована на 21 мая. Она пройдет в городе Тебриз. Об этом сообщает агентство Shahran News. Вертолет, на котором летел лидер страны, потерпел крушение примерно в 220 километрах к северо-западу от города.
"Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз", - передает агентство. Тела в настоящий момент направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Предварительно, плохая погода, в частности густой туман, послужили причиной ЧП.
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