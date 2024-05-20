Пермская ГИБДД раскрыла подробности ДТП с фурами

На Краснокамской объездной дороге (Пермский край) столкнулись и сгорели три грузовых автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
"По объездной Краснокамска ехал КамАЗ, он остановился перед дорожными работами. Следом за ним ехали грузовик Mercedes и большегруз "МАЗ". Водитель МАЗа не успел затормозить и столкнулся с идущим впереди Mercedes, который отбросило вправо. После этого МАЗ врезался в бензобак КамАЗа, от чего произошло возгорание", — сообщили в ведомстве изданию "Комсомольская правда Пермь".
В результате ДТП пострадавших нет, фуры сгорели. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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