Пермская ГИБДД раскрыла подробности ДТП с фурами

В Пермском крае на трассе сгорели три фуры
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Фуры полностью сгорели
Фуры полностью сгорели Фото:

На Краснокамской объездной дороге (Пермский край) столкнулись и сгорели три грузовых автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"По объездной Краснокамска ехал КамАЗ, он остановился перед дорожными работами. Следом за ним ехали грузовик Mercedes и большегруз "МАЗ". Водитель МАЗа не успел затормозить и столкнулся с идущим впереди Mercedes, который отбросило вправо. После этого МАЗ врезался в бензобак КамАЗа, от чего произошло возгорание", — сообщили в ведомстве изданию "Комсомольская правда Пермь".

В результате ДТП пострадавших нет, фуры сгорели. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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На Краснокамской объездной дороге (Пермский край) столкнулись и сгорели три грузовых автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. "По объездной Краснокамска ехал КамАЗ, он остановился перед дорожными работами. Следом за ним ехали грузовик Mercedes и большегруз "МАЗ". Водитель МАЗа не успел затормозить и столкнулся с идущим впереди Mercedes, который отбросило вправо. После этого МАЗ врезался в бензобак КамАЗа, от чего произошло возгорание", — сообщили в ведомстве изданию "Комсомольская правда Пермь". В результате ДТП пострадавших нет, фуры сгорели. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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