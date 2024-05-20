«РВ»: российская военные освободили поселок Нейталово в ДНР

21 мая 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

ВСУ были вынуждены отступить Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия освободила село Нетайлово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России завершила разгром врага, освободив Нетайлово», — говорится в сообщении telegram-канала. Бойцы 9-й бригады совместно с бойцами других подразделений выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка. Выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора российских военных, удержать оборону и были вынуждены отступить, отмечено в сообщении. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ранее освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили место, где проводили совещания командиры состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT со ссылкой на заявление Минобороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия освободила село Нетайлово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России завершила разгром врага, освободив Нетайлово», — говорится в сообщении telegram-канала. Бойцы 9-й бригады совместно с бойцами других подразделений выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка. Выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора российских военных, удержать оборону и были вынуждены отступить, отмечено в сообщении. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ранее освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили место, где проводили совещания командиры состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT со ссылкой на заявление Минобороны России.