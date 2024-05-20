20 мая 2024

«РВ»: российская военные освободили поселок Нейталово в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ были вынуждены отступить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила село Нетайлово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России завершила разгром врага, освободив Нетайлово», — говорится в сообщении telegram-канала. Бойцы 9-й бригады совместно с бойцами других подразделений выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка. Выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора российских военных, удержать оборону и были вынуждены отступить, отмечено в сообщении.

Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ранее освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили место, где проводили совещания командиры состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT со ссылкой на заявление Минобороны России.

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Российская армия освободила село Нетайлово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России завершила разгром врага, освободив Нетайлово», — говорится в сообщении telegram-канала. Бойцы 9-й бригады совместно с бойцами других подразделений выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка. Выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора российских военных, удержать оборону и были вынуждены отступить, отмечено в сообщении. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ранее освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили место, где проводили совещания командиры состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT со ссылкой на заявление Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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