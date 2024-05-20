20 мая 2024

В Госдуме отреагировали на предложение главы СПЧ запретить женщинам в России носить никабы

Депутат Нилов: вопрос ношения никабов следует всесторонне обсудить
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов заявил, что следует многогранно обсудить вопрос ношения никаба в России Фото:

Предложение запретить женщинам в России носить никабы следует обсудить всесторонне и «за закрытыми дверями». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Он очень чувствительный, деликатный и личный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения», — заявил нилов каналу RTVI.

Депутат напомнил, что в 2013 году вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму. «Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение», — отметил Нилов.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал миграционную политику в РФ. По его мнению, одной из основных проблем в сфере миграции остается коррупция, в особенности при сдаче экзамена на знание русского языка. Фадеев отметил, что на данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов.

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Предложение запретить женщинам в России носить никабы следует обсудить всесторонне и «за закрытыми дверями». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Он очень чувствительный, деликатный и личный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения», — заявил нилов каналу RTVI. Депутат напомнил, что в 2013 году вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму. «Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение», — отметил Нилов. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал миграционную политику в РФ. По его мнению, одной из основных проблем в сфере миграции остается коррупция, в особенности при сдаче экзамена на знание русского языка. Фадеев отметил, что на данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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