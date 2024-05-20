В Госдуме отреагировали на предложение главы СПЧ запретить женщинам в России носить никабы

Депутат Нилов: вопрос ношения никабов следует всесторонне обсудить

21 мая 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Ярослав Нилов заявил, что следует многогранно обсудить вопрос ношения никаба в России Фото: Нина Калинина © URA.RU Предложение запретить женщинам в России носить никабы следует обсудить всесторонне и «за закрытыми дверями». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Он очень чувствительный, деликатный и личный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения», — заявил нилов каналу RTVI. Депутат напомнил, что в 2013 году вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму. «Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение», — отметил Нилов. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал миграционную политику в РФ. По его мнению, одной из основных проблем в сфере миграции остается коррупция, в особенности при сдаче экзамена на знание русского языка. Фадеев отметил, что на данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложение запретить женщинам в России носить никабы следует обсудить всесторонне и «за закрытыми дверями». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Для граждан, исповедующих ислам, данный вопрос — это вопрос религиозный. Он очень чувствительный, деликатный и личный. Правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения», — заявил нилов каналу RTVI. Депутат напомнил, что в 2013 году вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму. «Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение», — отметил Нилов. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал миграционную политику в РФ. По его мнению, одной из основных проблем в сфере миграции остается коррупция, в особенности при сдаче экзамена на знание русского языка. Фадеев отметил, что на данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов.