20 мая 2024

В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский будет присутствовать на мирных переговорах, как действующий президент Украины
Зеленский будет присутствовать на мирных переговорах, как действующий президент Украины Фото:

В ООН продолжают считать президента Украины Владимира Зеленского главой государства даже после истечения срока, поэтому на мирных переговорах его будут воспринимать законным представителем страны. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжаррик. Так он ответил на вопрос журналиста о статусе Зеленского во время мирных переговоров.

В ночь на 20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту действующего президента Украины. Тем не менее, выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения. Вопрос о легитимности властей в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов уже не раз всплывал в украинском обществе.

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В ООН продолжают считать президента Украины Владимира Зеленского главой государства даже после истечения срока, поэтому на мирных переговорах его будут воспринимать законным представителем страны. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжаррик. Так он ответил на вопрос журналиста о статусе Зеленского во время мирных переговоров. В ночь на 20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту действующего президента Украины. Тем не менее, выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения. Вопрос о легитимности властей в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов уже не раз всплывал в украинском обществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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