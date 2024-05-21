Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности

21 мая 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Зеленский узурпировал власть на Украине, считает Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского предлагают привлечь к уголовной ответственности за узурпацию власти в стране. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности», — заявил Медведчук в интервью РИА Новости. Он ссылается на статью 109 УК Украины. Медведчук утверждает, что, выборы президента Украины не были проведены, Зеленский после истечения срока своих полномочий не имеет права их продолжать исполнять. С 21 мая это делает его нелегитимным лидером страны. На Украине не проводят выборы, поскольку в Киеве и на Западе опасаются, что народ не переизберет Владимира Зеленского, заявил обозреватель американского журнала The Federalist Джон Дэвидсон, об этом писал RT. Как отметил Дэвидсон, Зеленский продолжает просить у Запада помощь, утверждая, что Киев может «победить», хотя на Западе «никто по-настоящему не верит» в возможность победы Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Украины Владимира Зеленского предлагают привлечь к уголовной ответственности за узурпацию власти в стране. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности», — заявил Медведчук в интервью РИА Новости. Он ссылается на статью 109 УК Украины. Медведчук утверждает, что, выборы президента Украины не были проведены, Зеленский после истечения срока своих полномочий не имеет права их продолжать исполнять. С 21 мая это делает его нелегитимным лидером страны. На Украине не проводят выборы, поскольку в Киеве и на Западе опасаются, что народ не переизберет Владимира Зеленского, заявил обозреватель американского журнала The Federalist Джон Дэвидсон, об этом писал RT. Как отметил Дэвидсон, Зеленский продолжает просить у Запада помощь, утверждая, что Киев может «победить», хотя на Западе «никто по-настоящему не верит» в возможность победы Украины.