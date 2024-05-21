Рособрнадзор: ученики, досрочно сдавшие ЕГЭ, смогут пересдать один из предметов

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ЕГЭ смогут пересдать все, даже те, кто сдал его досрочно, сказал Игорь Круглинский
ЕГЭ смогут пересдать все, даже те, кто сдал его досрочно, сказал Игорь Круглинский Фото:

Ученики, которые досрочно сдали Единый государственный экзамен (с 22 марта по 22 апреля), как и все остальные смогут пересдать один из предметов 4 и 5 июля. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года", — заявил Игорь Круглинский. Его слова приводит ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному объявил, что у школьников появится возможность пересдавать один из предметов ЕГЭ в год сдачи экзамена. По его словам, правительство совместно с родителями и педагогами активно обсуждают совершенствование Единого государственного экзамена, передает MK.RU.

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Ученики, которые досрочно сдали Единый государственный экзамен (с 22 марта по 22 апреля), как и все остальные смогут пересдать один из предметов 4 и 5 июля. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года", — заявил Игорь Круглинский. Его слова приводит ТАСС. Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному объявил, что у школьников появится возможность пересдавать один из предметов ЕГЭ в год сдачи экзамена. По его словам, правительство совместно с родителями и педагогами активно обсуждают совершенствование Единого государственного экзамена, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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