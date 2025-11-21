Появились кадры с места ЧП на авиашоу в Дубае

Столб черного дыма над местом крушения самолета на авиашоу в Дубае Фото: Социальная сеть X (бывший Twitter)

Индийский истребитель HAL Tejas потерпел крушение во время показательного выступления на авиасалоне в Дубае. Самолет рухнул на глазах у публики, включая женщин и детей. Над местом происхождения поднимается столб черного дыма.

Инцидент произошел во время проведения международного авиашоу. Над аэропортом поднялся столб черного дыма после падения самолета, передает Associated Press. В настоящее время неизвестно, успел ли пилот катапультироваться до момента столкновения с землей.

Дубай регулярно проводит масштабные авиационные выставки и авиашоу с участием ведущих мировых производителей авиатехники. Подобные происшествия на таких мероприятиях являются чрезвычайной редкостью. Дубайский авиасалон является одним из крупнейших в мире авиационных мероприятий.

Продолжение после рекламы