Системы ПВО предотвратили украинский теракт в российском регионе

МО РФ: ПВО уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Системы ПВО предотвратили взрывы в Белгородской области Фото:

Системы ПВО уничтожили заряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в ночь на 21 мая. В регионе была объявлена ракетная опасность. В МО атаку назвали попыткой теракта со стороны ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы ПВО уничтожили заряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. «Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в ночь на 21 мая. В регионе была объявлена ракетная опасность. В МО атаку назвали попыткой теракта со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...