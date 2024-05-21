Системы ПВО предотвратили украинский теракт в российском регионе

Системы ПВО предотвратили взрывы в Белгородской областиФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Системы ПВО уничтожили заряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в ночь на 21 мая. В регионе была объявлена ракетная опасность. В МО атаку назвали попыткой теракта со стороны ВСУ.
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Системы ПВО уничтожили заряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. «Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в ночь на 21 мая. В регионе была объявлена ракетная опасность. В МО атаку назвали попыткой теракта со стороны ВСУ.