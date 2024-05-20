Развлечения Знаменитости В Магнитогорске на День города выступит Shaman и Вячеслав Бутусов 21 мая 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Хедлайнерами на юбилее Магнитогорска станут SHAMAN (на фото) и Бутусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 95-летие города будут отмечать три дня, с 28 по 30 июня. На празднике выступит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. «29 июня празднование начнется в 17:00, через четыре часа на сцену выйдет певец Shaman. В последний день праздничных мероприятий для магнитогорцев выступит Вячеслав Бутусов», — передает издание «Верстоф.Инфо» URA.RU связалось с пресс службой администрации, там от комментариев воздержались, сообщив о том, что информация опубликована на сайте «Госзакупок РФ». По данным сайта, за концерт Shaman получит 15 миллионов рублей за свое выступление. URA.RU также связалось с «Магнитогорским концертным объединением». Там сообщили, что комментарий будет позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске Челябинской области 95-летие города будут отмечать три дня, с 28 по 30 июня. На празднике выступит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. «29 июня празднование начнется в 17:00, через четыре часа на сцену выйдет певец Shaman. В последний день праздничных мероприятий для магнитогорцев выступит Вячеслав Бутусов», — передает издание «Верстоф.Инфо» URA.RU связалось с пресс службой администрации, там от комментариев воздержались, сообщив о том, что информация опубликована на сайте «Госзакупок РФ». По данным сайта, за концерт Shaman получит 15 миллионов рублей за свое выступление. URA.RU также связалось с «Магнитогорским концертным объединением». Там сообщили, что комментарий будет позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям