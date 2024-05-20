20 мая 2024

В Магнитогорске на День города выступит Shaman и Вячеслав Бутусов

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Хедлайнерами на юбилее Магнитогорска станут SHAMAN (на фото) и Бутусов Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 95-летие города будут отмечать три дня, с 28 по 30 июня. На празднике выступит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

«29 июня празднование начнется в 17:00, через четыре часа на сцену выйдет певец Shaman. В последний день праздничных мероприятий для магнитогорцев выступит Вячеслав Бутусов», — передает издание «Верстоф.Инфо»

URA.RU связалось с пресс службой администрации, там от комментариев воздержались, сообщив о том, что информация опубликована на сайте «Госзакупок РФ». По данным сайта, за концерт Shaman получит 15 миллионов рублей за свое выступление. URA.RU также связалось с «Магнитогорским концертным объединением». Там сообщили, что комментарий будет позднее.

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В Магнитогорске Челябинской области 95-летие города будут отмечать три дня, с 28 по 30 июня. На празднике выступит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. «29 июня празднование начнется в 17:00, через четыре часа на сцену выйдет певец Shaman. В последний день праздничных мероприятий для магнитогорцев выступит Вячеслав Бутусов», — передает издание «Верстоф.Инфо» URA.RU связалось с пресс службой администрации, там от комментариев воздержались, сообщив о том, что информация опубликована на сайте «Госзакупок РФ». По данным сайта, за концерт Shaman получит 15 миллионов рублей за свое выступление. URA.RU также связалось с «Магнитогорским концертным объединением». Там сообщили, что комментарий будет позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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