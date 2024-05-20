В Магнитогорске на День города выступит Shaman и Вячеслав Бутусов

В Магнитогорске Челябинской области 95-летие города будут отмечать три дня, с 28 по 30 июня. На празднике выступит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов.
«29 июня празднование начнется в 17:00, через четыре часа на сцену выйдет певец Shaman. В последний день праздничных мероприятий для магнитогорцев выступит Вячеслав Бутусов», — передает издание «Верстоф.Инфо»
URA.RU связалось с пресс службой администрации, там от комментариев воздержались, сообщив о том, что информация опубликована на сайте «Госзакупок РФ». По данным сайта, за концерт Shaman получит 15 миллионов рублей за свое выступление. URA.RU также связалось с «Магнитогорским концертным объединением». Там сообщили, что комментарий будет позднее.
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