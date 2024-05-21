ВС РФ освободили 40% Волчанска, уточнил Виталий Ганчев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Северная часть города Волчанск в Харьковской области полностью освобождена. Это 40% о всей территории города. Об этом сообщает глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Северная часть Волчанска полностью освобождена. Продвижение [российских солдат] идет медленно, но уверенно», — рассказал Виталий Ганчев. Его слова передает РИА Новости. Он также рассказал, что ВСУ перебросили часть своих сил на удержание города.
ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области. Линия фронта постепенно выравнивается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.