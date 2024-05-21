Северная часть Волчанска полностью освобождена

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ВС РФ освободили 40% Волчанска, уточнил Виталий Ганчев Фото:
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Северная часть города Волчанск в Харьковской области полностью освобождена. Это 40% о всей территории города. Об этом сообщает глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Северная часть Волчанска полностью освобождена. Продвижение [российских солдат] идет медленно, но уверенно», — рассказал Виталий Ганчев. Его слова передает РИА Новости. Он также рассказал, что ВСУ перебросили часть своих сил на удержание города.

ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области. Линия фронта постепенно выравнивается.

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Северная часть города Волчанск в Харьковской области полностью освобождена. Это 40% о всей территории города. Об этом сообщает глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Северная часть Волчанска полностью освобождена. Продвижение [российских солдат] идет медленно, но уверенно», — рассказал Виталий Ганчев. Его слова передает РИА Новости. Он также рассказал, что ВСУ перебросили часть своих сил на удержание города. ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области. Линия фронта постепенно выравнивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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