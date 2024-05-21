Участники СВО получат «путевку в гражданскую жизнь» от Путина

21 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Каждый участник отбора на программу «Время героев» получат те компетенции, которые ему наиболее необходимы, подчеркнул Андрей Комиссаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все ветераны спецоперации на Украине, которые стали участниками образовательной программы «Время героев», получат необходимые управленческие и иные навыки. Новые умения станут для них путевкой в полноценную гражданскую жизнь. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета Программы «Время героев» Светлана Журова. Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. «В программе „Время героев“ важно, что она не просто определяет лучших управленцев. Каждый участник специальной военной операции, кто подал заявку и зарегистрировался, пройдет обучение и получит путевку в будущую гражданскую жизнь. Ведь нам нужны не только губернаторы и министры, но и руководители всех уровней из числа тех, кто доказал свою преданность Родине», — подчеркнула Светлана Журова. Ее слова опубликованы на официальном сайте программы. По словам члена совета, если после окончания обучения по программе человек, например, станет директором школы, то он сможет внести большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В настоящий момент отобраны первые 83 человека. До этого они проходили серьезный отбор на основе не только анкетирования, но и личных заслуг, которых достигли при выполнении целей в ходе СВО. Как рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в июне будет рассмотрены и другие кандидатуры. Причем будущие ученики смогут поступить как очно, так и заочно. По словам Героя России, члена Общественной палаты РФ и члена Общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам можно будет доверить самые серьезные и ответственные задачи управленческого характера. «Это настоящая элита страны», — подытожил Бочаров. Полноценное обучение первого состава программы «Время героев» начнется 27 мая. Пока что проходит знакомство с участниками программы. Причем их кандидатура была утверждена единогласно. «Они неоднократно демонстрировали личное мужество, личный героизм в боях на самых ответственных участках. За это они были награждены высокими государственными наградами», — охарактеризовал их депутат Госдумы, член Общественного совета Программы «Время героев» Герой России Андрей Красов. Программа «Время героев» утверждена лично президентом России Владимиром Путиным. Среди участников больше всего старших офицеров — 53 человека, но есть и младшие офицеры — 24 человека, высшие офицеры — 2 человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины — 3 человека. Участники программы представляют регионы со всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все ветераны спецоперации на Украине, которые стали участниками образовательной программы «Время героев», получат необходимые управленческие и иные навыки. Новые умения станут для них путевкой в полноценную гражданскую жизнь. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета Программы «Время героев» Светлана Журова. Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. «В программе „Время героев“ важно, что она не просто определяет лучших управленцев. Каждый участник специальной военной операции, кто подал заявку и зарегистрировался, пройдет обучение и получит путевку в будущую гражданскую жизнь. Ведь нам нужны не только губернаторы и министры, но и руководители всех уровней из числа тех, кто доказал свою преданность Родине», — подчеркнула Светлана Журова. Ее слова опубликованы на официальном сайте программы. По словам члена совета, если после окончания обучения по программе человек, например, станет директором школы, то он сможет внести большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В настоящий момент отобраны первые 83 человека. До этого они проходили серьезный отбор на основе не только анкетирования, но и личных заслуг, которых достигли при выполнении целей в ходе СВО. Как рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в июне будет рассмотрены и другие кандидатуры. Причем будущие ученики смогут поступить как очно, так и заочно. По словам Героя России, члена Общественной палаты РФ и члена Общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам можно будет доверить самые серьезные и ответственные задачи управленческого характера. «Это настоящая элита страны», — подытожил Бочаров. Полноценное обучение первого состава программы «Время героев» начнется 27 мая. Пока что проходит знакомство с участниками программы. Причем их кандидатура была утверждена единогласно. «Они неоднократно демонстрировали личное мужество, личный героизм в боях на самых ответственных участках. За это они были награждены высокими государственными наградами», — охарактеризовал их депутат Госдумы, член Общественного совета Программы «Время героев» Герой России Андрей Красов. Программа «Время героев» утверждена лично президентом России Владимиром Путиным. Среди участников больше всего старших офицеров — 53 человека, но есть и младшие офицеры — 24 человека, высшие офицеры — 2 человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины — 3 человека. Участники программы представляют регионы со всей России.