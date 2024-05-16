Первые десятки ветеранов СВО отправили на обучение по поручению Путина

Первые 83 ветерана СВО отобраны для обучения по программе «Время героев»

16 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Полноценно к обучению участники СВО приступят 27 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начали обучать ветеранов, участвовавших в спецоперации на Украине. Первые 83 человека приняли участие в заседании Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев». Она реализуется по поручению президента Владимира Путина. В ходе учебы будет проходить подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военных, которые затем будут допущены к должностям в госорганах. Соответствующая информация следует из пресс-релиза программы. «Основной акцент в Программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы. При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а, наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», — рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. В свою очередь, руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко рассказал, по какому принципу были отобраны первые участники. В первую очередь проходило анкетирование потенциальных учеников из числа ветеранов СВО. Были отмечены участники с наиболее высокими баллами. Также учитывались награды, которые были присвоены ветеранам ранее. «Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала», — подытожил Безручко. Депутат Государственной думы, член Общественного совета Программы «Время героев», Герой России Владимир Шаманов подчеркивает, что организаторами была проделана огромная работа по формированию программы. Причем отбор участников проходил максимально честно, открыто и доступно, добавил он. Отбор участников программы «Время героев» будет продолжаться и дальше, что позволит российским солдатам получить дополнительные управленческие навыки и квалификации. Первые 83 участника приступят к полноценному обучению уже 27 мая. Среди них больше всего старших офицеров — 53 человека, но есть и младшие офицеры — 24 человека, высшие офицеры — 2 человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины — 3 человека. Все участники разновозрастные. Также участники представляют регионы со всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начали обучать ветеранов, участвовавших в спецоперации на Украине. Первые 83 человека приняли участие в заседании Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев». Она реализуется по поручению президента Владимира Путина. В ходе учебы будет проходить подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военных, которые затем будут допущены к должностям в госорганах. Соответствующая информация следует из пресс-релиза программы. «Основной акцент в Программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы. При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а, наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», — рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. В свою очередь, руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко рассказал, по какому принципу были отобраны первые участники. В первую очередь проходило анкетирование потенциальных учеников из числа ветеранов СВО. Были отмечены участники с наиболее высокими баллами. Также учитывались награды, которые были присвоены ветеранам ранее. «Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала», — подытожил Безручко. Депутат Государственной думы, член Общественного совета Программы «Время героев», Герой России Владимир Шаманов подчеркивает, что организаторами была проделана огромная работа по формированию программы. Причем отбор участников проходил максимально честно, открыто и доступно, добавил он. Отбор участников программы «Время героев» будет продолжаться и дальше, что позволит российским солдатам получить дополнительные управленческие навыки и квалификации. Первые 83 участника приступят к полноценному обучению уже 27 мая. Среди них больше всего старших офицеров — 53 человека, но есть и младшие офицеры — 24 человека, высшие офицеры — 2 человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины — 3 человека. Все участники разновозрастные. Также участники представляют регионы со всей России.