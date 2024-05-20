Департамент образования ЯНАО озвучил проходной балл в старшую школу

Для того, чтобы попасть в десятые класс, ямальским школьникам придется набрать установленный минимум по результатам ОГЭ. Как сообщает окружной департамент образования, для английского языка это 7 баллов из 14, для родного - 29 из 68.
«Минимальный порог и шкала перевода в оценку по пятибалльной шкале утверждены на региональном уровне», — следует из информации на сайте пресс-службы департамента.
Сегодня стартовала череда экзаменов для девятиклассников. Первыми тестированиями для учащихся стали английский язык и родной язык. Всего на участие в экзамене зарегистрировано более семи тысяч учеников. Узнать результаты ребята смогут не позже 3 июня в своей школе или в ГИС «Образование Ямала».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!