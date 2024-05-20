20 мая 2024

Департамент образования ЯНАО озвучил проходной балл в старшую школу

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Результаты ребята узнают до 3 июня
Результаты ребята узнают до 3 июня Фото:

Для того, чтобы попасть в десятые класс, ямальским школьникам придется набрать установленный минимум по результатам ОГЭ. Как сообщает окружной департамент образования, для английского языка это 7 баллов из 14, для родного - 29 из 68.

«Минимальный порог и шкала перевода в оценку по пятибалльной шкале утверждены на региональном уровне», — следует из информации на сайте пресс-службы департамента.

Сегодня стартовала череда экзаменов для девятиклассников. Первыми тестированиями для учащихся стали английский язык и родной язык. Всего на участие в экзамене зарегистрировано более семи тысяч учеников. Узнать результаты ребята смогут не позже 3 июня в своей школе или в ГИС «Образование Ямала».

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Для того, чтобы попасть в десятые класс, ямальским школьникам придется набрать установленный минимум по результатам ОГЭ. Как сообщает окружной департамент образования, для английского языка это 7 баллов из 14, для родного - 29 из 68. «Минимальный порог и шкала перевода в оценку по пятибалльной шкале утверждены на региональном уровне», — следует из информации на сайте пресс-службы департамента. Сегодня стартовала череда экзаменов для девятиклассников. Первыми тестированиями для учащихся стали английский язык и родной язык. Всего на участие в экзамене зарегистрировано более семи тысяч учеников. Узнать результаты ребята смогут не позже 3 июня в своей школе или в ГИС «Образование Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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