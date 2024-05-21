Жители свердловского города жалуются на разбитые дороги, грязь и бродячих собак. Видео

21 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Горожане просят отремонтировать дороги (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители города Арамиль (Свердловская область) страдают от отсутствия тротуаров и ненадлежащего состояния дорог на улицах Трудовой и Заветы Ильича. Люди вынуждены ежедневно преодолевать грязь и лужи. Кроме этого, дополнительную опасность создают уличные собаки. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «Мы каждый день ходим по разбитой дороге, грязи и лужам, что особенно тяжело для инвалидов-колясочников и детей. Проблема усугубляется транзитным движением грузовиков, которые, проезжая через жилую зону, разносят грязь по всему району. Это создает дополнительные трудности для жителей и угрожает безопасности, особенно для маломобильных групп населения», — посетовали читатели агентства. Местные жители вынуждены преодолевать километр по разбитой дороге до ближайшей остановки общественного транспорта. Для детей, следующих к школьному автобусу, такое путешествие превращается в ежедневное испытание. «Чтобы дойти до остановки, детям приходится надевать резиновые сапоги в любую погоду, чтобы пройти этот путь. Сложности с передвижением усугубляются не только плохим состоянием дорожного покрытия, но и присутствием бродячих собак», — отметили горожане. По словам руководителя Народного фронта в Свердловской области Вадима Савина, который обратил внимание на проблему, вдоль улицы Трудовой когда-то давно был тротуар. «Сегодня он „врос“ в землю и перекопан различными ямами, что препятствует передвижению по нему. С электрических столбов свисают провода и стелются по земле», — поделился общественник. Зимой данная тропа завалена снегом, возможность по ней передвигаться отсутствует. «Вдоль улицы Заветы Ильича какой-либо тротуар вообще отсутствует». При этом Савин подчеркнул, что ремонт дороги и строительство тротуара не включены в план работ Арамильского городского округа на 2024—2025 годы, так как не выделены субсидии. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации новости ответ не поступил. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Арамиль (Свердловская область) страдают от отсутствия тротуаров и ненадлежащего состояния дорог на улицах Трудовой и Заветы Ильича. Люди вынуждены ежедневно преодолевать грязь и лужи. Кроме этого, дополнительную опасность создают уличные собаки. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «Мы каждый день ходим по разбитой дороге, грязи и лужам, что особенно тяжело для инвалидов-колясочников и детей. Проблема усугубляется транзитным движением грузовиков, которые, проезжая через жилую зону, разносят грязь по всему району. Это создает дополнительные трудности для жителей и угрожает безопасности, особенно для маломобильных групп населения», — посетовали читатели агентства. Местные жители вынуждены преодолевать километр по разбитой дороге до ближайшей остановки общественного транспорта. Для детей, следующих к школьному автобусу, такое путешествие превращается в ежедневное испытание. «Чтобы дойти до остановки, детям приходится надевать резиновые сапоги в любую погоду, чтобы пройти этот путь. Сложности с передвижением усугубляются не только плохим состоянием дорожного покрытия, но и присутствием бродячих собак», — отметили горожане. По словам руководителя Народного фронта в Свердловской области Вадима Савина, который обратил внимание на проблему, вдоль улицы Трудовой когда-то давно был тротуар. «Сегодня он „врос“ в землю и перекопан различными ямами, что препятствует передвижению по нему. С электрических столбов свисают провода и стелются по земле», — поделился общественник. Зимой данная тропа завалена снегом, возможность по ней передвигаться отсутствует. «Вдоль улицы Заветы Ильича какой-либо тротуар вообще отсутствует». При этом Савин подчеркнул, что ремонт дороги и строительство тротуара не включены в план работ Арамильского городского округа на 2024—2025 годы, так как не выделены субсидии. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Арамильского городского округа. На момент публикации новости ответ не поступил. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.