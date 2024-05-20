Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попросил оперштаб ХМАО предупредить людей о возможной эвакуации из-за паводка. Информация опубликована на официальном сайте полпреда.
«Уже сейчас надо начинать подомовые обходы, оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации. Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем. Топит те поселки, куда вода раньше не приходила», — подчеркнул Якушев.
Дачи в пригородах Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Пыть-Яха начало подтапливать. При этом пик половодья в Югре ожидается в июне, и вода прибывает.
Якушев попросил заранее готовить эвакуационную работу и укреплять дамбы. В зоне риска находятся 46 населенных пунктов.
Власти Нефтеюганского района ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Под угрозой подтопления оказались Салым и Лемпино.
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