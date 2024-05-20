20 мая 2024

Якушев призвал власти ХМАО заранее готовить жителей к эвакуации из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев попросил заранее укреплять дамбы
Якушев попросил заранее укреплять дамбы Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попросил оперштаб ХМАО предупредить людей о возможной эвакуации из-за паводка. Информация опубликована на официальном сайте полпреда.

«Уже сейчас надо начинать подомовые обходы, оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации. Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем. Топит те поселки, куда вода раньше не приходила», — подчеркнул Якушев.

Дачи в пригородах Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Пыть-Яха начало подтапливать. При этом пик половодья в Югре ожидается в июне, и вода прибывает.

Якушев попросил заранее готовить эвакуационную работу и укреплять дамбы. В зоне риска находятся 46 населенных пунктов.

Власти Нефтеюганского района ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Под угрозой подтопления оказались Салым и Лемпино.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попросил оперштаб ХМАО предупредить людей о возможной эвакуации из-за паводка. Информация опубликована на официальном сайте полпреда. «Уже сейчас надо начинать подомовые обходы, оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации. Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем. Топит те поселки, куда вода раньше не приходила», — подчеркнул Якушев. Дачи в пригородах Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Пыть-Яха начало подтапливать. При этом пик половодья в Югре ожидается в июне, и вода прибывает. Якушев попросил заранее готовить эвакуационную работу и укреплять дамбы. В зоне риска находятся 46 населенных пунктов. Власти Нефтеюганского района ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Под угрозой подтопления оказались Салым и Лемпино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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