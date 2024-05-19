19 мая 2024
18 мая 2024

В одном из районов ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за паводка

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В Нефтеюганском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
В Нефтеюганском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка Фото:

Власти Нефтеюганского района ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в близлежащих реках. Об этом сообщается на сайте МЧС Югры.

"Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) – постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъемом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская", — говорится в сводке МЧС.

Кроме того, режим повышенной готовности в связи с паводком введен в Сургуте и Нижневартовске. При этом в реках региона подъем уровня воды продолжается.

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Власти Нефтеюганского района ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в близлежащих реках. Об этом сообщается на сайте МЧС Югры. "Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) – постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъемом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская", — говорится в сводке МЧС. Кроме того, режим повышенной готовности в связи с паводком введен в Сургуте и Нижневартовске. При этом в реках региона подъем уровня воды продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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