В одном из районов ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Власти Нефтеюганского района ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в близлежащих реках. Об этом сообщается на сайте МЧС Югры.
"Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) – постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъемом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская", — говорится в сводке МЧС.
Кроме того, режим повышенной готовности в связи с паводком введен в Сургуте и Нижневартовске. При этом в реках региона подъем уровня воды продолжается.
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