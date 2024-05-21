Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

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Минобороны РФ хочет изменить госграницы у Калининградской области
Минобороны РФ хочет изменить госграницы у Калининградской области Фото:

Министерство обороны РФ хочет уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Ведомство предложило утвердить новый перечень координат точек, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Минобороны РФ опубликовало соответсвующий документ. 

«В случае утверждения проекта перечня географических координат точек <...> будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ», — заявлено в документе. Он публикован на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.

Там же отмечено, что так как положение внешней границы территориального моря поменяется, изменится и прохождение российских границ на море. Документ обнародовали без проекта, но с приложением перечня точек координат.

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Министерство обороны РФ хочет уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Ведомство предложило утвердить новый перечень координат точек, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Минобороны РФ опубликовало соответсвующий документ.  «В случае утверждения проекта перечня географических координат точек <...> будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ», — заявлено в документе. Он публикован на портале публикации проектов нормативно-правовых актов. Там же отмечено, что так как положение внешней границы территориального моря поменяется, изменится и прохождение российских границ на море. Документ обнародовали без проекта, но с приложением перечня точек координат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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