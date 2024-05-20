Жителей ЯНАО предупредили о штормовом ветре

В Ямало-Ненецком автономном округе 22 мая ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по ЯНАО.
"Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах (север Надымского, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) порывы 15-20 м/с", — рассказали в официальном telegram-канале ямальского МЧС. Местами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя.
Порывистый ветер может стать причиной остановки движения судов на воздушной подушке. В районе переправы через Обь возможны порывы ветра до 20 м/с.
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