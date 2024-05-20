20 мая 2024

Жителей ЯНАО предупредили о штормовом ветре

Штормовой ветер с порывами до 20 м/с надвигается на Ямал 22 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ожидается штормовой ветер
В ЯНАО ожидается штормовой ветер Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе 22 мая ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по ЯНАО.

"Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах (север Надымского, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) порывы 15-20 м/с", — рассказали в официальном telegram-канале ямальского МЧС. Местами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя. 

Порывистый ветер может стать причиной остановки движения судов на воздушной подушке. В районе переправы через Обь возможны порывы ветра до 20 м/с.

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В Ямало-Ненецком автономном округе 22 мая ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по ЯНАО. "Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах (север Надымского, Пуровский, Ямальский и Тазовский районы) порывы 15-20 м/с", — рассказали в официальном telegram-канале ямальского МЧС. Местами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя.  Порывистый ветер может стать причиной остановки движения судов на воздушной подушке. В районе переправы через Обь возможны порывы ветра до 20 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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