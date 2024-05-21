Mash: генерала Попова подозревают в продаже металлоконструкций для фронта

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных рубежей на СВО. Об этом сообщил источник из следствия в беседе с telegram-каналом Mash.
«Военный незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей», — сообщил источник, близкий к следствию. Слова передает telegram-канал Mash.
Однако российские бойцы, которые знали Попова лично, не верят данному обвинению. По их словам, генерал, который часто бывал в окопах вместе с рядовыми, не мог их предать.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера. По информации telegram-канала Shot, у генерала официально есть только трехкомнатная квартира в Ростове. ом направлении в период активных боевых действий там.
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