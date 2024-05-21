Mash: генерала Попова подозревают в продаже металлоконструкций для фронта

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Иван Попов подозревается в незаконной продаже металла для обороны на СВО
Иван Попов подозревается в незаконной продаже металла для обороны на СВО Фото:

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных рубежей на СВО. Об этом сообщил источник из следствия в беседе с telegram-каналом Mash.

«Военный незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей», — сообщил источник, близкий к следствию. Слова передает telegram-канал Mash.

Однако российские бойцы, которые знали Попова лично, не верят данному обвинению. По их словам, генерал, который часто бывал в окопах вместе с рядовыми, не мог их предать.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. 

Ранее Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера. По информации telegram-канала Shot, у генерала официально есть только трехкомнатная квартира в Ростове. ом направлении в период активных боевых действий там.

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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных рубежей на СВО. Об этом сообщил источник из следствия в беседе с telegram-каналом Mash. «Военный незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей», — сообщил источник, близкий к следствию. Слова передает telegram-канал Mash. Однако российские бойцы, которые знали Попова лично, не верят данному обвинению. По их словам, генерал, который часто бывал в окопах вместе с рядовыми, не мог их предать. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.  Ранее Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера. По информации telegram-канала Shot, у генерала официально есть только трехкомнатная квартира в Ростове. ом направлении в период активных боевых действий там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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