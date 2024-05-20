20 мая 2024

Житель ХМАО, угодивший в скандал из-за фото в стиле «Тайная вечеря», заявил о травле

Житель ХМАО написал заявление в полицию на «Русскую общину» из-за травли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Когалыма подал встречное заявление после травли от "Русской общины"
Житель Когалыма подал встречное заявление после травли от "Русской общины" Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) Вадим Адаменко, на которого пожаловались общественники из-за фото в соцсетях в стиле «Тайной вечери», заявил о травле. Он также написал встречное заявление в полицию, о чем сообщил URA.RU.

«[Написал заявление] по статье об оскорблении чести и достоинства», – прокомментировал Вадим журналисту агентства. Югорчанин утверждает, что в отношении него организована травля в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что жалоба Адаменко будет рассмотрена уже в рамках начавшейся проверки. Скандал разгорелся из-за фото, пародирующего картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которое Адаменко разместил у себя в аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Активисты «Русской общины» усмотрели в этом оскорбление чувств верующих. После чего в ситуацию вмешались силовики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Когалыма (ХМАО) Вадим Адаменко, на которого пожаловались общественники из-за фото в соцсетях в стиле «Тайной вечери», заявил о травле. Он также написал встречное заявление в полицию, о чем сообщил URA.RU. «[Написал заявление] по статье об оскорблении чести и достоинства», – прокомментировал Вадим журналисту агентства. Югорчанин утверждает, что в отношении него организована травля в социальных сетях. В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что жалоба Адаменко будет рассмотрена уже в рамках начавшейся проверки. Скандал разгорелся из-за фото, пародирующего картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которое Адаменко разместил у себя в аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Активисты «Русской общины» усмотрели в этом оскорбление чувств верующих. После чего в ситуацию вмешались силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...