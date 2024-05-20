Житель ХМАО, угодивший в скандал из-за фото в стиле «Тайная вечеря», заявил о травле

Житель Когалыма (ХМАО) Вадим Адаменко, на которого пожаловались общественники из-за фото в соцсетях в стиле «Тайной вечери», заявил о травле. Он также написал встречное заявление в полицию, о чем сообщил URA.RU.
«[Написал заявление] по статье об оскорблении чести и достоинства», – прокомментировал Вадим журналисту агентства. Югорчанин утверждает, что в отношении него организована травля в социальных сетях.
В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что жалоба Адаменко будет рассмотрена уже в рамках начавшейся проверки. Скандал разгорелся из-за фото, пародирующего картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которое Адаменко разместил у себя в аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Активисты «Русской общины» усмотрели в этом оскорбление чувств верующих. После чего в ситуацию вмешались силовики.
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