Жителя ХМАО вызвали в полицию из-за фото в стиле «Тайная вечеря»

Жителя Когалыма (ХМАО) Вадима Адаменко вызвали в полицию из-за фото в стиле картины Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря». Эксперты проверяют его на предмет оскорбления чувств верующих.
«По данному факту проводится проверка. Назначена лингвистическая экспертиза», – сообщили агентству в полиции.
Сам Вадим Адаменко пояснил, что фотография не имела цели оскорбить чувства верующих. Выдержку из объяснительной в полиции он опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте», по его словам, фото было сделано после игры в квиз в Москве: «Какого-либо злого умысла, оскорблять православную веру, либо задевать чувства верующих граждан, у меня не было».
В ХМАО разгорелся скандал из-за фото, которое якобы пародирует картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря». Активисты «Русской общины» усмотрели в этом оскорбление чувств верующих.
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