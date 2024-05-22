Один из напавших на «Крокус» виновен в еще одном преступлении

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал судебным приставам около 5 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили корреспонденты.
«Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей», — говорится в данных ФССП, передает корреспондент РИА Новости. Штраф был выписан 23 января в Тверской области за административное нарушение.
Исполнительное производство по этому делу было заведено 18 апреля, уже после теракта. Согласно базе данных ФССП, штраф до сих пор не оплачен, а автомобиль Renault Symbol, использованный участниками нападения, попал под ограничения на регистрационные действия 22 апреля.
Ранее басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в причастности к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Арест продлен до 22 августа, передает RT.
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