Один из напавших на «Крокус» виновен в еще одном преступлении

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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов получил штраф от ГИБДД в 4890 рублей
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов получил штраф от ГИБДД в 4890 рублей Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал судебным приставам около 5 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили корреспонденты.

«Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей», — говорится в данных ФССП, передает корреспондент РИА Новости. Штраф был выписан 23 января в Тверской области за административное нарушение.

Исполнительное производство по этому делу было заведено 18 апреля, уже после теракта. Согласно базе данных ФССП, штраф до сих пор не оплачен, а автомобиль Renault Symbol, использованный участниками нападения, попал под ограничения на регистрационные действия 22 апреля.

Ранее басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в причастности к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Арест продлен до 22 августа, передает RT.

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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал судебным приставам около 5 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили корреспонденты. «Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей», — говорится в данных ФССП, передает корреспондент РИА Новости. Штраф был выписан 23 января в Тверской области за административное нарушение. Исполнительное производство по этому делу было заведено 18 апреля, уже после теракта. Согласно базе данных ФССП, штраф до сих пор не оплачен, а автомобиль Renault Symbol, использованный участниками нападения, попал под ограничения на регистрационные действия 22 апреля. Ранее басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в причастности к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Арест продлен до 22 августа, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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