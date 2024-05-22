Исаевич рассказал Мишустину о поддержке предпринимательства в новых регионах

Предпринимателям из новых российских регионов с 2023 года предоставляются несколько инструментов поддержки. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал гендиректор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич.
"С 2023 года предпринимателям новых регионов предоставляется несколько инструментов поддержки", — приводит слова Исаевича пресс-служба Правительства РФ. Он добавил, что предпринимателям даны возможности привлечения заемных средств под 10% с гарантией от корпорации на сумму почти 600 миллионов рублей. Ожидается, что бизнес к концу года получит еще два миллиарда.
Льготный лизинг промышленного оборудования под 6,8% суммарно позволил привлечь 119 миллионов рублей на семь проектов, еще четыре проекта на 36 миллионов находятся в разработке. Для приграничных регионов запущена поддержка в форме поручительств на сумму 20 миллиардов. В разработке находятся программы льготного кредитования для предпринимателей трех областей. Также будет запущена программа льготного лизинга для приграничных регионов на приобретение б/у оборудования и транспортных средств, заключил Исаевич.
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