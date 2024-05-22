Исаевич рассказал Мишустину о поддержке предпринимательства в новых регионах

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Для предпринимателей из новых регионов существует сразу несколько мер поддержки, заявил Александр Исаевич
Для предпринимателей из новых регионов существует сразу несколько мер поддержки, заявил Александр Исаевич Фото:

Предпринимателям из новых российских регионов с 2023 года предоставляются несколько инструментов поддержки. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал гендиректор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич.

"С 2023 года предпринимателям новых регионов предоставляется несколько инструментов поддержки", — приводит слова Исаевича пресс-служба Правительства РФ. Он добавил, что предпринимателям даны возможности привлечения заемных средств под 10% с гарантией от корпорации на сумму почти 600 миллионов рублей. Ожидается, что бизнес к концу года получит еще два миллиарда.

Льготный лизинг промышленного оборудования под 6,8% суммарно позволил привлечь 119 миллионов рублей на семь проектов, еще четыре проекта на 36 миллионов находятся в разработке. Для приграничных регионов запущена поддержка в форме поручительств на сумму 20 миллиардов. В разработке находятся программы льготного кредитования для предпринимателей трех областей. Также будет запущена программа льготного лизинга для приграничных регионов на приобретение б/у оборудования и транспортных средств, заключил Исаевич.

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Предпринимателям из новых российских регионов с 2023 года предоставляются несколько инструментов поддержки. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал гендиректор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич. "С 2023 года предпринимателям новых регионов предоставляется несколько инструментов поддержки", — приводит слова Исаевича пресс-служба Правительства РФ. Он добавил, что предпринимателям даны возможности привлечения заемных средств под 10% с гарантией от корпорации на сумму почти 600 миллионов рублей. Ожидается, что бизнес к концу года получит еще два миллиарда. Льготный лизинг промышленного оборудования под 6,8% суммарно позволил привлечь 119 миллионов рублей на семь проектов, еще четыре проекта на 36 миллионов находятся в разработке. Для приграничных регионов запущена поддержка в форме поручительств на сумму 20 миллиардов. В разработке находятся программы льготного кредитования для предпринимателей трех областей. Также будет запущена программа льготного лизинга для приграничных регионов на приобретение б/у оборудования и транспортных средств, заключил Исаевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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