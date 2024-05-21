21 мая 2024

В Миассе откроют два пляжа для разгрузки озера Тургояк

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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Тургояк — главное место отдыха миасцев и гостей местных курортов и санаториев Фото:

В Миассе (Челябинская область) откроют два дополнительных пляжа, чтобы разгрузить главное место отдыха горожан — озеро Тургояк. Об этом 22 мая в своем telegram-канале сообщил мэр Егор Ковальчук.

«Для разгрузки озера Тургояк идут работы по открытию еще двух муниципальных пляжей — на озере Ильменском и Поликарповском пруду. Здесь удобный подход к воде, вблизи имеются остановки общественного транспорта и есть возможность организовать парковочные места», — сообщил Ковальчук.

Планируемая дата открытия пляжей — август 2024 года. Купальный сезон в Миассе стартует с 1 июня. Как добавил Ковальчук, план по обеспечению безопасности посетителей пляжей уже утвержден. Список разрешенных для массового отдыха и купания водных объектов округа будет опубликован позднее.

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В Миассе (Челябинская область) откроют два дополнительных пляжа, чтобы разгрузить главное место отдыха горожан — озеро Тургояк. Об этом 22 мая в своем telegram-канале сообщил мэр Егор Ковальчук. «Для разгрузки озера Тургояк идут работы по открытию еще двух муниципальных пляжей — на озере Ильменском и Поликарповском пруду. Здесь удобный подход к воде, вблизи имеются остановки общественного транспорта и есть возможность организовать парковочные места», — сообщил Ковальчук. Планируемая дата открытия пляжей — август 2024 года. Купальный сезон в Миассе стартует с 1 июня. Как добавил Ковальчук, план по обеспечению безопасности посетителей пляжей уже утвержден. Список разрешенных для массового отдыха и купания водных объектов округа будет опубликован позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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