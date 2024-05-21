В Миассе откроют два пляжа для разгрузки озера Тургояк

В Миассе (Челябинская область) откроют два дополнительных пляжа, чтобы разгрузить главное место отдыха горожан — озеро Тургояк. Об этом 22 мая в своем telegram-канале сообщил мэр Егор Ковальчук.
«Для разгрузки озера Тургояк идут работы по открытию еще двух муниципальных пляжей — на озере Ильменском и Поликарповском пруду. Здесь удобный подход к воде, вблизи имеются остановки общественного транспорта и есть возможность организовать парковочные места», — сообщил Ковальчук.
Планируемая дата открытия пляжей — август 2024 года. Купальный сезон в Миассе стартует с 1 июня. Как добавил Ковальчук, план по обеспечению безопасности посетителей пляжей уже утвержден. Список разрешенных для массового отдыха и купания водных объектов округа будет опубликован позднее.
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