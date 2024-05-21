В Миассе откроют два пляжа для разгрузки озера Тургояк

22 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Тургояк — главное место отдыха миасцев и гостей местных курортов и санаториев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) откроют два дополнительных пляжа, чтобы разгрузить главное место отдыха горожан — озеро Тургояк. Об этом 22 мая в своем telegram-канале сообщил мэр Егор Ковальчук. «Для разгрузки озера Тургояк идут работы по открытию еще двух муниципальных пляжей — на озере Ильменском и Поликарповском пруду. Здесь удобный подход к воде, вблизи имеются остановки общественного транспорта и есть возможность организовать парковочные места», — сообщил Ковальчук. Планируемая дата открытия пляжей — август 2024 года. Купальный сезон в Миассе стартует с 1 июня. Как добавил Ковальчук, план по обеспечению безопасности посетителей пляжей уже утвержден. Список разрешенных для массового отдыха и купания водных объектов округа будет опубликован позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) откроют два дополнительных пляжа, чтобы разгрузить главное место отдыха горожан — озеро Тургояк. Об этом 22 мая в своем telegram-канале сообщил мэр Егор Ковальчук. «Для разгрузки озера Тургояк идут работы по открытию еще двух муниципальных пляжей — на озере Ильменском и Поликарповском пруду. Здесь удобный подход к воде, вблизи имеются остановки общественного транспорта и есть возможность организовать парковочные места», — сообщил Ковальчук. Планируемая дата открытия пляжей — август 2024 года. Купальный сезон в Миассе стартует с 1 июня. Как добавил Ковальчук, план по обеспечению безопасности посетителей пляжей уже утвержден. Список разрешенных для массового отдыха и купания водных объектов округа будет опубликован позднее.