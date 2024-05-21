Пермяки пьют больше алкоголя, чем рассчитывали в минздраве

Прогнозы минздрава о количестве потребляемого в Пермском крае алкоголя не сбылись. Пермяки пьют больше расчетных показателей чиновников.
«Минздрав ожидал, что в 2023 году розничные продажи алкогольной продукции (чистый спирт) в Пермском крае на душу населения составят около 5,5 литров, а по факту вышло 7,11 литров. Потребление алкогольной продукции на душу населения вместо плановых 8,86 литров спирта оказалось 10,75 литров», — пишет ИА «Текст».
Ранее в Минздраве РФ говорили, что потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 литров этанола в год. Глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что до 2030 года потребления алкогольной продукции должно снизиться до 8,4 литров этанола человека в год.
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