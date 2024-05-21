21 мая 2024

Пермяки пьют больше алкоголя, чем рассчитывали в минздраве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пить надо меньше, уверены в Минздраве
Пить надо меньше, уверены в Минздраве Фото:

Прогнозы минздрава о количестве потребляемого в Пермском крае алкоголя не сбылись. Пермяки пьют больше расчетных показателей чиновников.

«Минздрав ожидал, что в 2023 году розничные продажи алкогольной продукции (чистый спирт) в Пермском крае на душу населения составят около 5,5 литров, а по факту вышло 7,11 литров. Потребление алкогольной продукции на душу населения вместо плановых 8,86 литров спирта оказалось 10,75 литров», — пишет ИА «Текст».

Ранее в Минздраве РФ говорили, что потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 литров этанола в год. Глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что до 2030 года потребления алкогольной продукции должно снизиться до 8,4 литров этанола человека в год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прогнозы минздрава о количестве потребляемого в Пермском крае алкоголя не сбылись. Пермяки пьют больше расчетных показателей чиновников. «Минздрав ожидал, что в 2023 году розничные продажи алкогольной продукции (чистый спирт) в Пермском крае на душу населения составят около 5,5 литров, а по факту вышло 7,11 литров. Потребление алкогольной продукции на душу населения вместо плановых 8,86 литров спирта оказалось 10,75 литров», — пишет ИА «Текст». Ранее в Минздраве РФ говорили, что потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 литров этанола в год. Глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что до 2030 года потребления алкогольной продукции должно снизиться до 8,4 литров этанола человека в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...