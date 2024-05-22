ЦИК утвердила итоговый вариант логотипа ЕДГ-2024. Фото

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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
ЦИК доработала и утвердила логотип ЕДГ, сообщила Элла Памфилова Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 2024. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Она добавила, что при утверждении были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов.

Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) ранее, 15 мая, уже был представлен ЦИК. Он был исполнен в цветах российского флага, на нем, в частности, присутствовал восклицательный знак.

Тогда депутат Московской городской думы от Басманного округа Павел Иванов, представляющий КПРФ, разместил информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что он направил официальный запрос руководителю ФСБ Александру Бортникову, передает РБК. В своем обращении он указывал на сходство элемента логотипа с символикой «Штабов Алексея Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).

Итоговый вариант логотипа ЕДГ-2024
Итоговый вариант логотипа ЕДГ-2024
Фото:

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 2024. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. «Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Она добавила, что при утверждении были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов. Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) ранее, 15 мая, уже был представлен ЦИК. Он был исполнен в цветах российского флага, на нем, в частности, присутствовал восклицательный знак. Тогда депутат Московской городской думы от Басманного округа Павел Иванов, представляющий КПРФ, разместил информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что он направил официальный запрос руководителю ФСБ Александру Бортникову, передает РБК. В своем обращении он указывал на сходство элемента логотипа с символикой «Штабов Алексея Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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