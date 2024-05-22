Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 2024. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Она добавила, что при утверждении были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов.
Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) ранее, 15 мая, уже был представлен ЦИК. Он был исполнен в цветах российского флага, на нем, в частности, присутствовал восклицательный знак.
Тогда депутат Московской городской думы от Басманного округа Павел Иванов, представляющий КПРФ, разместил информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что он направил официальный запрос руководителю ФСБ Александру Бортникову, передает РБК. В своем обращении он указывал на сходство элемента логотипа с символикой «Штабов Алексея Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 2024. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. «Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Она добавила, что при утверждении были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов. Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) ранее, 15 мая, уже был представлен ЦИК. Он был исполнен в цветах российского флага, на нем, в частности, присутствовал восклицательный знак. Тогда депутат Московской городской думы от Басманного округа Павел Иванов, представляющий КПРФ, разместил информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что он направил официальный запрос руководителю ФСБ Александру Бортникову, передает РБК. В своем обращении он указывал на сходство элемента логотипа с символикой «Штабов Алексея Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).