ЕС опубликовал решение по конфискации российских активов

Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.
"ЕС опубликовал подробное решение по российским активам в пакете экономических санкций против РФ", — сообщили в Евросоюзе. Отмечается, что этот документ вступает в силу 23 мая.
В соответствии с ним 90% доходов, получаемых депозитариями от российских активов в ЕС, будет направлено в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине и программ по ее восстановлению. Оставшиеся 10% депозитарии будут удержаны на случай возможных рисков.
Это решение по российским активам включено в пакет экономических санкций ЕС против России. Депозитарии должны ежегодно предоставлять отчеты перед Еврокомиссией о состоянии российских активов и временно удерживаемых доходах, заключили в документе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.