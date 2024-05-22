ЕС опубликовал решение по конфискации российских активов

Почти все доходы от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз направит доходы от российских активов на восстановление Украины
Евросоюз направит доходы от российских активов на восстановление Украины Фото:

Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

"ЕС опубликовал подробное решение по российским активам в пакете экономических санкций против РФ", — сообщили в Евросоюзе. Отмечается, что этот документ вступает в силу 23 мая. 

В соответствии с ним 90% доходов, получаемых депозитариями от российских активов в ЕС, будет направлено в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине и программ по ее восстановлению. Оставшиеся 10% депозитарии будут удержаны на случай возможных рисков.

Это решение по российским активам включено в пакет экономических санкций ЕС против России. Депозитарии должны ежегодно предоставлять отчеты перед Еврокомиссией о состоянии российских активов и временно удерживаемых доходах, заключили в документе. 

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Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС. "ЕС опубликовал подробное решение по российским активам в пакете экономических санкций против РФ", — сообщили в Евросоюзе. Отмечается, что этот документ вступает в силу 23 мая.  В соответствии с ним 90% доходов, получаемых депозитариями от российских активов в ЕС, будет направлено в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине и программ по ее восстановлению. Оставшиеся 10% депозитарии будут удержаны на случай возможных рисков. Это решение по российским активам включено в пакет экономических санкций ЕС против России. Депозитарии должны ежегодно предоставлять отчеты перед Еврокомиссией о состоянии российских активов и временно удерживаемых доходах, заключили в документе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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