На выборы в думу Кургана идет экс-чиновник из команды Богомолова. Фото

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Экс-чиновник из команды Богомолова будет участвовать в выборах в гордуму Кургана
Экс-чиновник из команды Богомолова будет участвовать в выборах в гордуму Кургана Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане представители партии «Справедливая Россия — За правду» планируют отправить на выборы в гордуму Александра Футермана, который отвечал за спорт в регионе во времена экс-губернатора Олега Богомолова. О планах выдвинуть Футермана URA.RU рассказал председатель реготделения партии Валерий Державин.

«По одномандатному округу от нас пойдет председатель Курганского регионального отделения спортобщества «Россия» Александр Футерман», — сообщил Державин. С конца 1980-х до середины 2000-х Футерман отвечал за спорт в Кургане и регионе. С 1999 по 2005 годы он был замначальника областного управления по делам молодежи, физической культуры и туризма.

Также в выборах по одномандатным округам от партии планируют участвовать:

  • депутат гордумы Валерий Державин;
  • депутат гордумы Юрий Мартюшев;
  • руководитель аппарата реготделения партия Клим Животягин;
  • глава местного отделения партии Александр Литвин;
  • бывший директор завода «Регион 45» Игорь Татлыев;
  • председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин, который критиковал; транспортную реформу;
  • заместитель атамана по молодежной политике Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Владимир Ярушников;
  • руководитель центра правозащиты реготделения партии Любовь Иванова;
  • предприниматель Сергей Полухин.

Державин уточнил, что партия планирует участвовать в выборах на всех 13 одномандатных округах. Ранее о своем желании переизбраться на новый срок сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре.

Александр Футерман возглавляет реготделение спортсообщества «Россия»
Александр Футерман возглавляет реготделение спортсообщества «Россия»
Фото:

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В Кургане представители партии «Справедливая Россия — За правду» планируют отправить на выборы в гордуму Александра Футермана, который отвечал за спорт в регионе во времена экс-губернатора Олега Богомолова. О планах выдвинуть Футермана URA.RU рассказал председатель реготделения партии Валерий Державин. «По одномандатному округу от нас пойдет председатель Курганского регионального отделения спортобщества «Россия» Александр Футерман», — сообщил Державин. С конца 1980-х до середины 2000-х Футерман отвечал за спорт в Кургане и регионе. С 1999 по 2005 годы он был замначальника областного управления по делам молодежи, физической культуры и туризма. Также в выборах по одномандатным округам от партии планируют участвовать: Державин уточнил, что партия планирует участвовать в выборах на всех 13 одномандатных округах. Ранее о своем желании переизбраться на новый срок сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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