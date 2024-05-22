В Кургане представители партии «Справедливая Россия — За правду» планируют отправить на выборы в гордуму Александра Футермана, который отвечал за спорт в регионе во времена экс-губернатора Олега Богомолова. О планах выдвинуть Футермана URA.RU рассказал председатель реготделения партии Валерий Державин.
«По одномандатному округу от нас пойдет председатель Курганского регионального отделения спортобщества «Россия» Александр Футерман», — сообщил Державин. С конца 1980-х до середины 2000-х Футерман отвечал за спорт в Кургане и регионе. С 1999 по 2005 годы он был замначальника областного управления по делам молодежи, физической культуры и туризма.
Также в выборах по одномандатным округам от партии планируют участвовать:
- депутат гордумы Валерий Державин;
- депутат гордумы Юрий Мартюшев;
- руководитель аппарата реготделения партия Клим Животягин;
- глава местного отделения партии Александр Литвин;
- бывший директор завода «Регион 45» Игорь Татлыев;
- председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин, который критиковал; транспортную реформу;
- заместитель атамана по молодежной политике Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Владимир Ярушников;
- руководитель центра правозащиты реготделения партии Любовь Иванова;
- предприниматель Сергей Полухин.
Державин уточнил, что партия планирует участвовать в выборах на всех 13 одномандатных округах. Ранее о своем желании переизбраться на новый срок сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре.
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