Литва решила расторгнуть несколько соглашений с Россией

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Литва расторгла соглашения с Белоруссией и РФ о торгово-экономических отношениях Фото:

Литва намерена расторгнуть ряд двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, которые могут быть заменены многосторонними договоренностями. Об этом сообщает BNS.

«Предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях», — передает агентство. Кроме того, Минюст Литвы готовит предложение о денонсации соглашений с РФ в области правовой помощи, а Минфин государства рассматривает вопрос об обходе двойного налогообложения доходов и капитала.

В контексте украинского конфликта, МИД Литвы предложил всем учреждениям пересмотреть необходимость двустороннего сотрудничества с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что в случае денонсации двусторонних соглашений многосторонние соглашения могут сохранить формальные каналы общения, но фактическое сотрудничество не ожидается.

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Литва намерена расторгнуть ряд двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, которые могут быть заменены многосторонними договоренностями. Об этом сообщает BNS. «Предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях», — передает агентство. Кроме того, Минюст Литвы готовит предложение о денонсации соглашений с РФ в области правовой помощи, а Минфин государства рассматривает вопрос об обходе двойного налогообложения доходов и капитала. В контексте украинского конфликта, МИД Литвы предложил всем учреждениям пересмотреть необходимость двустороннего сотрудничества с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что в случае денонсации двусторонних соглашений многосторонние соглашения могут сохранить формальные каналы общения, но фактическое сотрудничество не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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