Литва решила расторгнуть несколько соглашений с Россией

22 мая 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Литва расторгла соглашения с Белоруссией и РФ о торгово-экономических отношениях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Литва намерена расторгнуть ряд двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, которые могут быть заменены многосторонними договоренностями. Об этом сообщает BNS. «Предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях», — передает агентство . Кроме того, Минюст Литвы готовит предложение о денонсации соглашений с РФ в области правовой помощи, а Минфин государства рассматривает вопрос об обходе двойного налогообложения доходов и капитала. В контексте украинского конфликта, МИД Литвы предложил всем учреждениям пересмотреть необходимость двустороннего сотрудничества с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что в случае денонсации двусторонних соглашений многосторонние соглашения могут сохранить формальные каналы общения, но фактическое сотрудничество не ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Литва намерена расторгнуть ряд двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, которые могут быть заменены многосторонними договоренностями. Об этом сообщает BNS. «Предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях», — передает агентство. Кроме того, Минюст Литвы готовит предложение о денонсации соглашений с РФ в области правовой помощи, а Минфин государства рассматривает вопрос об обходе двойного налогообложения доходов и капитала. В контексте украинского конфликта, МИД Литвы предложил всем учреждениям пересмотреть необходимость двустороннего сотрудничества с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что в случае денонсации двусторонних соглашений многосторонние соглашения могут сохранить формальные каналы общения, но фактическое сотрудничество не ожидается.