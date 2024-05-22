В Магнитогорске пройдет шоу воздушных шаров

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в честь празднования Дня города со 2 по 7 июля пройдет шоу воздушных шаров. Полную программу мероприятий, рассчитанных на три недели, мэрия огласила 22 мая.
«Празднование Дня города перетечет в День металлурга. В Магнитогорске пройдет трехнедельных праздничный марафон, частью которого станет шоу воздухоплавателей на аэростатах „Чистый воздух“ со 2 по 7 июля», — сообщили URA.RU в мэрии. Полный список мероприятий с 28 июня по 20 июля можно посмотреть
Основное торжество продлится в Магнитогорске три дня — с 28 по 30 июня. На сцене выступят певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и рок-музыкант Вячеслав Бутусов.
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