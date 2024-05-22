США обсудят разрешение Украине бить по территории России

Генерал США Браун: военные обсуждают решение по ударам ВСУ в глубину РФ

22 мая 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

У ВСУ есть вооружение, которым она может ударить по РФ, отметил Чарльз Браун Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские военные продолжают обсуждать разрешение Украине бить по территории России. У ВСУ есть такое вооружение. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). «У ВСУ есть средства для нанесения ударов по РФ, которые не являются американскими. Мы продолжим диалог об этом. Мы продолжим прорабатывать эти детали, тщательно изучать вопрос ударов Украины по РФ с Комитетом начальников штабов, верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи», — заявил Чарльз Браун, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Украине поставляется оружие не только для защиты, но и для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. До этого министр обороны США Ллойд Остин выступил против использования американского оружия для ударов по России. По его словам, оно должно быть использовано только в зоне спецоперации. ВСУ стоит концентрировать внимание на ближнем бое, а не ударах в глубине РФ, передает МК.RU . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные продолжают обсуждать разрешение Украине бить по территории России. У ВСУ есть такое вооружение. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). «У ВСУ есть средства для нанесения ударов по РФ, которые не являются американскими. Мы продолжим диалог об этом. Мы продолжим прорабатывать эти детали, тщательно изучать вопрос ударов Украины по РФ с Комитетом начальников штабов, верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи», — заявил Чарльз Браун, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Украине поставляется оружие не только для защиты, но и для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. До этого министр обороны США Ллойд Остин выступил против использования американского оружия для ударов по России. По его словам, оно должно быть использовано только в зоне спецоперации. ВСУ стоит концентрировать внимание на ближнем бое, а не ударах в глубине РФ, передает МК.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна.