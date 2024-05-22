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02:29
В НАТО заявили об отсутствии желания направлять солдат на Украину
02:20
В Нижнем Тагиле за миллион рублей продают кота-блогера. Скрин
02:20
Путин поручил губернатору Шумкову быстрее оценивать ущерб от паводка
Умерла звезда фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»: чем известна актриса Елена Муратова
02:15
Путин пожелал успеха Шумкову на выборах главы Курганской области
02:10
Боец из ХМАО попросил главу района помочь в закупке дронов-разведчиков
02:07
Челябинские строители восстанавливают разрушенную ВСУ Волноваху. Фото
Кто такая Россияна Марковская, в 26 лет получившая высокий пост в Минобороны РФ
01:59
Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Украиной удары в глубине России
01:50
В Польше обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной
01:46
Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины
Мишустин заявил о ключевой роли МСП в «донастройке» экономики
01:42
Депутат Лисовский рассказал о жарких спорах вокруг нового закона о фермерских товарах
01:40
«Лига»: ВСУ хотят построить невзрывные заграждения вдоль линии фронта
01:36
Путин поддержал выдвижение Артамонова на выборы губернатора в Липецкой области
Путин показал, для чего еще 13 лет назад создал АСИ
01:18
Зеленский сократит «формулу мира» из-за боязни провала саммита в Швейцарии
01:16
Сургут засыпает снегом. Видео
01:15
Челябинский депутат не смог оспорить из СИЗО 825 млн рублей долгов по налогам
Армия РФ взяла Клещеевку под контроль: главное о СВО к 22 мая
01:05
DW*: неизвестный пытался въехать в ворота консульства РФ в Бонне
00:57
На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации
1
00:55
США и страны Персидского залива обсуждают укрепление оборонного сотрудничества
Военный аналитик Михайлов: ВС РФ приблизились к полному освобождению ДНР
00:48
В больнице города ЯНАО появился современный аппарат для удаления опухолей
00:35
Военкоры сообщили о неопознанном летающем объекте над Ставрополем. Видео
00:24
Bloomberg: австрийская OMV предупредила об угрозе лишиться российского газа
Политолог Шатров: США не допустят членства Палестины в ООН
00:23
В России ускорилась годовая инфляция
1
00:17
В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики
1
00:13
Глава Салехарда раскрыл, какие дворы благоустроят в 2024 году
1
Как проходят ядерные учения в России. Фоторепортаж
22 мая 2024
23:57
Politico: Зеленский посетит G7 в Италии, чтобы попросить военную поддержку
23:54
Hill: Байден проигрывает идеологическую «третью мировую войну» РФ и Китаю
23:49
Экс-полковник СБУ сообщил, на каком участке ВСУ ждет катастрофа
Как Зеленский стал президентом: биография и личная жизнь потерявшего власть украинского лидера
23:42
Франция раскрыла, когда договорится об использовании активов России
23:41
Минтранс хочет расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на дроны и самокаты
23:37
Роман Костомаров получил премию МХТ в номинации «Без комментариев»
Почему ВСУ сдали Клещеевку, и как это повлияет на обстановку в Часовом Яре. Карта
23:27
Салливан: США не располагают данными о поставке китайского оружия России
23:25
Появились кадры, как самолет наехал на человека в Кольцово. Видео
23:18
Смирнов: ВСУ обстреляли 16 деревень и сел в Курской области
Военкор Ткач: Россия остановила военный завод в Сумской области
23:18
В Тюменской области мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем. Фото
23:16
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Норвегии
23:16
США готовятся к тестовому полету баллистической ракеты Sentine
ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ: о чем говорится в документе
23:05
Полковник в отставке указал на нестыковку в деле генерала Попова
16
23:04
Умерла звезда «Вия» и «Зигзага удачи»
1
22:59
В Тюмени элитный ресторан опроверг обвинения Россельхознадзора об опасном мясе
Какие страны признали независимость Палестины: три государства пополнили список
22:58
Текслер передал коммунальную технику для восстановления городов ДНР. Фото
22:53
США обсудят разрешение Украине бить по территории России
22:44
Свердловчанка на машине влетела под фуру и осталась жива. Фото
1
Чем ВСУ могут бить по объектам в глубине России. Фоторепортаж
22:39
СКР взял на контроль драку, в которой подросток из Чусового лишился части уха
1
22:30
Где в Тюменской области появились грибные поляны. Фото
22:22
Путин разрешил «Америкэн Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию
1
Украина лишилась статуса правового государства из-за Зеленского
22:17
В Чусовом подросток откусил сверстнику часть уха во время драки
22:12
Король Бахрейна заявил о желании укреплять отношения с Россией
1
21:49
Путин обеспокоился большой зависимостью детей от смартфонов
3
В Москве произошла перестрелка после массовой драки: главное о ЧП
21:44
Путин поручил помочь десяти отстающим регионам России
4
21:44
Сунак объявил о намерении отправить парламент в отставку
21:43
Отравление в «Жизньмарт», дом смотрящего, Путин наградил оборонщика: главное за 22 мая в Кургане
Жители Сосновского района отправили на переработку тонны отходов
21:38
Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России
5
21:29
Цветочное полнолуние 23 мая: что стоит сделать, а что категорически нельзя
1
21:27
Ледоход дошел до ЯНАО, а самолеты «Ямал» экстренно садились в Тюмени: события дня
ВС РФ освободили северную часть Волчанска: главное об СВО 21 мая
21:20
Тюменский молочный гигант нанес ущерб экологии га сотни миллионов рублей
21:19
Глава ТПП Катырин: Россия готова предложить уникальные разработки за рубежом
21:13
Половину бюджета Екатеринбурга доверят сыну экс-замминистра: биография
3
21:04
Уехавшая за границу Пугачева начала возвращать популярность в России
5
20:58
Нетаньяху назвал признание Палестины наградой за терроризм
1
20:57
Врач раскрыл снижающую риск рака привычку
1
20:57
Курганскому бойцу вручили медаль «За отвагу». Фото
20:53
В Нижневартовске отремонтируют затопленный железнодорожный вокзал
20:52
Родственникам погибших на СВО жителей Тюменской области вручили награды
20:51
Свердловский экс-министр уехал в зону СВО на фоне уголовного скандала
20:49
Генпрокурор РФ взял на контроль ситуацию с грязной водой в Первоуральске. Документ
1
20:48
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
20:48
Пьяный челябинец разнес молотком новенький троллейбус «Синара»
1
20:48
Экс-глава Сургута Филатов стал топ-менеджером фонда властей ХМАО
4
20:48
«Магнит» игнорирует призывы о помощи полиции Сургута в борьбе с дрифтерами
20:48
Успешный пермский ресторатор дал совет студентам
20:45
Какие фестивали пройдут в Челябинской области летом. Афиша
20:41
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых Киев отказывается забирать
7
20:40
В Минобороны РФ произошла новая отставка
11
20:39
Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни
1
20:33
Под Екатеринбургом откроют туристическую деревню с домом на дереве за 72 млн рублей. Фото
1
20:32
Уровень Тобола в Кургане стремительно снижается
1
20:31
В Тюменской области резко изменилась ситуация с паводком
20:29
Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству
20:29
Прокурор Нижневартовска пообещал чиновникам массовые иски
1
20:24
Ямальские судьи сообщили об изменениях в руководящем составе
20:12
Вице-спикер ГД: участников СВО заставляют сняться с праймериз «люди в пиджаках»
1
20:12
Сбежавший из России олигарх пожалел, что ему приходилось платить налоги
5
20:05
В городе ЯНАО появится частный медицинский центр
1
20:00
Прокурор потребовал для челябинской актрисы Искандер 11 лет колонии
1
19:59
Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах РФ
19:48
Заморозки заставили пермских фермеров перенести полевые работы
19:44
Депутат Нижневартовска вышел на конфликт с властями ХМАО из-за спортплощадок
19:43
В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине
1
19:35
Свердловская область опустилась в рейтинге качества жизни от кремлевских экспертов
2
19:31
Зачем российская армия хочет взять Липцы в Харьковской области
1
19:30
На выборы в думу Кургана идет экс-чиновник из команды Богомолова. Фото
19:20
РПН выдвинул требование «Жизньмарту» после массового отравления в Екатеринбурге
19:19
Пермские предприниматели стали учителями в школе
19:16
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану во время войны
6
19:14
Самолет до Ноябрьска, экстренно севший в Тюмени, продолжил путь по маршруту
19:09
Названы имена еще двух членов банды свердловских силовиков, обвиняемых в убийствах
2
19:06
В Магнитогорске пройдет шоу воздушных шаров
19:03
Путину рассказали, как улучшилась жизнь россиян
19:00
Путин поручил простимулировать бизнес, поддерживающий участников СВО
18:58
Челябинский губернатор Текслер объявил подготовку к отопительному сезону. Видео
18:54
Какими активами в ХМАО владеют миллиардеры из списка Forbes
1
18:53
В ХМАО тренер, которого заподозрили в педофилии, замечен на свободе. Инсайд
18:53
Дочка Газпрома предлагает подработку выпускникам школ и студентам с зарплатой в 50 тысяч рублей
18:50
Новак рассказал, как восстанавливаются поврежденные ВСУ объекты в России
18:50
Литва решила расторгнуть несколько соглашений с Россией
2
18:50
Деда-пикета, задержанного на глазах мэра Екатеринбурга, оштрафовали
18:48
Путин рассказал, как помешать недоброжелателям навредить России
2
18:46
В Перми пропала 13-летняя девочка
18:40
Путин поручил активнее продвигать продукты из России за границей
4
18:37
Володин передал руководству и народу Ирана послание от Путина. Фото
18:37
В Магнитогорске силовики уничтожили сеть наркомаркетов
1
18:35
Губернатор Текслер поручил за три года газифицировать дома в челябинских СНТ
1
18:32
На тюменской «трассе смерти» массово гибнут люди
18:30
Путин предложил учредить новую ежегодную премию в России
18:20
Пермская модель Playboy Казанцева разбила новый Jaguar
2
18:20
Жителей Салехарда возмутила свалка строительного мусора возле мечети. Фото
1
18:20
Власти Нижневартовска подготовились к борьбе с паводком
18:16
Юные пловцы из ХМАО стали призерами фестиваля паралимпийского спорта
3
18:15
Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года
1
18:11
В Тюменской области микроавтобус сбил ребенка на пешеходном переходе
18:10
В Кургане начался ремонт дороги, на которую жаловались горожане
2
18:10
Свердловские депутаты и министр выехали на завод «Смак», который отдают государству. Фото
4
18:09
В Кургане до конца лета закрыли спорткомплекс «Курганмашзавода»
18:06
Мэрия Перми отреагировала на выступления жителей против новой мечети
1
18:05
Тюменцы несколько лет борются за строительство тротуара
1
18:01
Мэр Екатеринбурга выбрал нового заместителя, Куйвашев одобрил
2
18:00
ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен
9
18:00
Власти ХМАО обозначили планы по капремонту школ в 2024 году
3
18:00
В Челябинске исчезает разрыв в цене между новым жильем и «вторичкой»
18:00
Аналитики назвали самые прибыльные подработки на летних курортах для жителей ХМАО
17:58
Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили
22
17:52
Участники СВО из ЯНАО получили боевые награды
17:50
Симоньян заявила о 500 украинцах, которых Зеленский не хочет обменивать
9
17:50
На какие филиалы «Жизньмарта» жаловались тюменцы из-за отравлений. Карта
17:49
Директора автошколы увезли на допрос после обысков в отделе ГИБДД Нижнего Тагила
17:43
Школьница попала под капельницу после сэндвича в «Жизньмарте». Скрин
1
17:41
Отбывающего срок бывшего депутата-иноагента Яшина отправили в штрафной изолятор
21
17:41
Курганцы жалуются, что отравились блюдами из «Жизньмарта». Скрин
2
17:40
Тюменцы выбрали лучшие рестораны города
17:39
Спикер думы ХМАО повысил своего помощника
1
17:36
Полиция задержала «качка», скакавшего по автомобилям в Челябинске
17:36
Жительница Екатеринбурга отравилась в «Сушкоф» — доставке владельца «Жизньмарт»
1
17:35
Челябинцам объяснили, как получить миллион за отравление в «ЖизньМарте»
1
17:34
Главой аппарата заксобрания ЯНАО станет родственница спикера. Инсайд
3
17:33
Переехавший в Екатеринбург пермский депутат Инюткин уходит из парламента
17:33
ФСБ пришла с обысками в отдел ГИБДД Нижнего Тагила
17:30
Стало известно, какую часть Харьковской области контролируют ВС РФ
17:30
Тюменцы не поддержали либеральную партию «Рассвет» Екатерины Дунцовой
17:28
Жители ЯНАО больше всего тратят на транспорт, коммуналку и связь. Инфографика
1
17:17
Глава МИД ФРГ Бербок набросилась на Путина с безосновательными обвинениям
15
17:15
Пермские ученые разработали устройство для подготовки к сдаче норм ГТО. Фото
17:12
Что нужно сделать тюменцу, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»
17:10
В районе ХМАО уровень воды в реке превысил критическую отметку
1
17:09
На «Ночь музыки» повторно везут именитую группу
1
17:07
В Петербурге поймали ОПГ, ввозившую в Россию мигрантов-террористов
8
17:07
В Курган прибудет чудотворная Казанская икона Божьей Матери XVI века
2
17:06
На вокзалах и в аэропортах в ЯНАО установят дополнительные камеры
17:04
В пермских парках отравили клещей
17:04
Собчак восхитилась парой внучки Софии Ротару и наследника миллиардера из США
7
17:02
В Свердловской области ударят заморозки
1
17:00
В Копейске на праймериз ЕР заявились 23 человека, но ни одного партийца
17:00
В Соликамске из центра детского творчества уволились несколько педагогов
17:00
Жена губернатора Текслера оценила обновление челябинского онкоцентра. Фото, видео
2
17:00
Челябинский завод тяжелой техники отказался от импортных гусениц. Видео
16:57
Ушедший в отставку свердловский налоговик был на хорошем счету у Мишустина
1
16:55
Тюменские депутаты пойдут по ресторанам, чтобы найти новый бренд города
2
16:54
Российский боец «Сорока» попал в плен, но убедил четверых солдат ВСУ сдаться
15
16:54
В Екатеринбурге после массового отравления в «Жизньмарте» опустели полки. Фото
1
16:53
Минобороны Британии обвинило Китай в поставке летального оружия РФ
10
16:51
Роспотребнадзор уличил в антисанитарии поставщиков школьного питания в ХМАО
2
16:43
В Челябинске после жалоб пассажиров началась проверка маршруток
16:40
Осужденному за взятку свердловскому экс-мэру потребовали увеличить срок
6
16:37
В Харькове Украина начала насильно мобилизовать бездомных и наркоманов
5
16:33
Первые 83 участника СВО пройдут обучение на руководящие посты в России
3
16:31
На перекрестке двух центральных улиц Челябинска отключат светофор
16:30
В Перми отложили открытие нового магазина сети «Жизньмарт»
16:27
Эксперт призвал «Жизньмарт» «покаяться, чтобы сохранить бизнес»
5
16:25
Почти 70 домов в Кургане временно останутся без горячей воды
1
16:22
В Тюмени второй раз за сутки совершил экстренную посадку самолет компании «Ямал»
16:21
Осужденный за взятку свердловский экс-мэр заявил, что болеет онкологией
4
16:20
Жительница ХМАО засудила «Монетку» на четверть миллиона из-за травмы в магазине
16:18
На челябинскую область надвигается шторм с градом и ветром
16:17
Швейцария закроет небо и развернет армию для охраны конференции по Украине
5
16:17
Что делать отравившимся свердловчанам, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»
3
16:15
Самолет АТК «Ямал» отстранили от полетов из-за экстренной посадки в Тюмени
16:15
На пермском форуме Почта России заявила о работе с американскими маркетплейсами
16:15
От укуса клеща скончался первый свердловчанин
16:11
Хабаровск стал столицей винегрета
16:10
Общественники требуют запретить ношение никаба в России
13
16:09
Названа причина пожара в екатеринбургском трамвае
16:03
У экс-владельца ЧЭМК Антипова отбирают землю
16:02
Куйвашев встретился с главным свердловским раввином и получил благодарность
5
16:01
Пляжи Анапы заполонили ядовитые существа, туристам запретили купаться. Видео
4
16:01
В Челябинской области втрое выросла заболеваемость корью
16:01
В Екатеринбурге пройдет один из крупнейших байк-фестивалей России
16:00
В Домодедово нашли деньги для финансирования мегапроекта
16:00
Челябинское правительство раздаст 20 млн рублей национальным организациям
1
15:54
Пермяк пожаловался, что купил в «Жизньмарте» котлету с куском плитки
15:52
Тюменский оператор по вывозу мусора закупает новую спецтехнику
15:50
Председателя Арбитражного суда Челябинской области ждет повышение в Перми
15:49
Украина придумала, как обойти западный запрет на удары по России
5
15:48
Аналитики раскрыли, какие работники имеют преимущество при трудоустройстве в ХМАО
15:46
Как челябинцам проехать в аэропорт после начала ремонта основной дороги
15:45
Стало известно, какие блюда изъяли с полок «Жизньмарта» в Перми. Скрин
1
15:45
«В огне не горит, в воде не тонет»: как выглядит в Кургане дом смотрящего, переживший ЧС. Фото, видео
5
15:44
Медики в ЯНАО десять минут откачивали женщину с остановившимся сердцем
1
15:40
Отравившиеся в «Жизньмарт» курганцы получат миллионные выплаты
4
15:39
Путин наградил директора школы из ХМАО, где ОМОН учил детей разгонять митинги
15:39
Уральцы массово отравились в «Жизньмарте»: главное
9
15:38
В тюменских магазинах «Жизньмарт» опустели полки. Фото
15:38
В Тюменской области начался массовый ремонт дорог
15:37
В сети магазинов «Жизньмарт» сняли с продажи почти 20 наименований блюд. Список
5
15:35
Литва запаниковала из-за возможного пересмотра госграниц России на Балтике
1
15:31
Роспотребнадзор: курганцы не жаловались на отравления в «Жизньмарте»
1
15:29
На улицах Челябинска появятся 60 новых камер и скрытые патрули
3
15:27
В Перми на десятках жилых домов отремонтируют фасады
15:24
При обысках у главного свердловского борца с коррупцией могли найти 15 млн
2
15:22
В Новом Уренгое предприниматели незаконно торговали с уличных лотков. Фото
3
15:18
В Подмосковье парень почистил уши ватными палочками и чуть не умер
5
15:16
Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
15:09
За «Жизньмарт», в котором массово отравились екатеринбуржцы, взялась прокуратура
15:08
ВС РФ освободили Клещеевку в ДНР
4
15:07
На пермском фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят артисты из Челябинска
15:05
Песков рассказал об изменении границ на Балтике и признанию государственности Палестины: главные заявления
1
15:04
В ХМАО осудили медсестру, которая раскрыла врачебную тайну
1
15:04
Челябинская прокуратура проверит содержание свалки из-за пожаров
15:02
Тюменский бизнесмен дал взятку врачам за оформление медицинских справок
1
15:01
Предприятия, принадлежащие Bosch, перешли Газпрому
4
15:00
Челябинский завод за 10 лет на 23% сократит вредные выбросы в атмосферу. Фото
14:55
Челябинка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали в Сингапуре. Фото
1
14:55
Foreign Policy: ЕС поставил Грузии ультиматум из-за скандального законопроекта
4
14:55
Кремль: эскалация напряженности в мире опасна в том числе и в ядерной сфере
1
14:50
Назван возраст трамваев в Екатеринбурге — после ЧП с пожаром
1
14:49
Уральские бойцы СВО отправятся учиться на госслужащих по распоряжению Путина
14
14:47
Мэрия Красноярска опровергла слух о поставке в школы и детсады зараженного мяса
14:45
Песков: горячие головы в Конгрессе США провоцируют напряженность
3
14:45
В Кургане для поджигателя подростков выбирают присяжных: как им стать и можно ли отказаться судить
1
14:44
В Челябинске из «Жизнь Марта» после отравления свердловчан пропала часть товаров. Фото, видео
4
14:43
Песков: Россия признает независимость Палестины
6
14:43
Песков назвал заявление Блинкена о Раиси хамским
9
14:43
В Кремле отреагировали на блокировку российских активов в Евросоюзе
2
14:40
В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на прощание с Раиси
6
14:40
Песков: Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике
14:34
Худрук пермского театра объяснил замену спектакля на фестивале «Тайны горы Крестовой»
14:34
Екатеринбуржцы назвали блюда из «Жизньмарта», после которых отравились
1
14:30
На фестивале «Аркаима» зафиксировали небывалый наплыв посетителей
14:27
Из пермского «Жизньмарта» исчезла еда после массового отравления в Екатеринбурге. Фото
14:27
В Тюмени из «Жизньмарта» срочно изымают продукцию
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