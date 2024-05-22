22 мая 2024

В НАТО заявили об отсутствии желания направлять солдат на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Правила альянса запрещают направлять солдат на Украину, заявил зам генсека НАТО Джоанэ Фото:
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НАТО не планирует отправлять войска на Украину, так как правила альянса не предусматривают такую помощь. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», — подчеркнул Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel. Он уточнил, что согласно правилам альянса, войска НАТО не могут быть направлены для защиты территорий, не входящих в состав объединения.

Ранее о президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял об отсутствии планов по отправке войск на Украину, передает RT. Он также отказался комментировать вопрос о возможной передаче Бухарестом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит в Швейцарию, чтобы попросить помощи для ВСУ.

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НАТО не планирует отправлять войска на Украину, так как правила альянса не предусматривают такую помощь. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», — подчеркнул Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel. Он уточнил, что согласно правилам альянса, войска НАТО не могут быть направлены для защиты территорий, не входящих в состав объединения. Ранее о президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял об отсутствии планов по отправке войск на Украину, передает RT. Он также отказался комментировать вопрос о возможной передаче Бухарестом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит в Швейцарию, чтобы попросить помощи для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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