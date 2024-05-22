В НАТО заявили об отсутствии желания направлять солдат на Украину

23 мая 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Правила альянса запрещают направлять солдат на Украину, заявил зам генсека НАТО Джоанэ Фото: Army Spc. Ryan Parr / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не планирует отправлять войска на Украину, так как правила альянса не предусматривают такую помощь. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», — подчеркнул Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel. Он уточнил, что согласно правилам альянса, войска НАТО не могут быть направлены для защиты территорий, не входящих в состав объединения. Ранее о президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял об отсутствии планов по отправке войск на Украину, передает RT. Он также отказался комментировать вопрос о возможной передаче Бухарестом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит в Швейцарию, чтобы попросить помощи для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не планирует отправлять войска на Украину, так как правила альянса не предусматривают такую помощь. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», — подчеркнул Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel. Он уточнил, что согласно правилам альянса, войска НАТО не могут быть направлены для защиты территорий, не входящих в состав объединения. Ранее о президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял об отсутствии планов по отправке войск на Украину, передает RT. Он также отказался комментировать вопрос о возможной передаче Бухарестом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит в Швейцарию, чтобы попросить помощи для ВСУ.