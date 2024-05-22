Politico: Зеленский посетит G7 в Италии, чтобы попросить военную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы обратиться за дополнительной военной поддержкой к Западу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Зеленский намерен просить у Запада еще больше оружия, а также „попросить НАТО сбивать российские ракеты“» — утверждают источники издания. Эти шаги являются частью усилий Украины по укреплению своей обороны в условиях продолжающегося конфликта, сообщают собеседники Politico.
Ранее Bloomberg сообщал, что страны большой семерки консультируются с партнерами США по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Источники агентства заявили, что большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы обратиться за дополнительной военной поддержкой к Западу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Зеленский намерен просить у Запада еще больше оружия, а также „попросить НАТО сбивать российские ракеты“» — утверждают источники издания. Эти шаги являются частью усилий Украины по укреплению своей обороны в условиях продолжающегося конфликта, сообщают собеседники Politico. Ранее Bloomberg сообщал, что страны большой семерки консультируются с партнерами США по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Источники агентства заявили, что большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов.