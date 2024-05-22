Politico: Зеленский посетит G7 в Италии, чтобы попросить военную поддержку

22 мая 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет попросить разрешения у НАТО, чтобы сбивать ракеты РФ, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы обратиться за дополнительной военной поддержкой к Западу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Зеленский намерен просить у Запада еще больше оружия, а также „попросить НАТО сбивать российские ракеты“» — утверждают источники издания. Эти шаги являются частью усилий Украины по укреплению своей обороны в условиях продолжающегося конфликта, сообщают собеседники Politico. Ранее Bloomberg сообщал, что страны большой семерки консультируются с партнерами США по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Источники агентства заявили, что большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы обратиться за дополнительной военной поддержкой к Западу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Зеленский намерен просить у Запада еще больше оружия, а также „попросить НАТО сбивать российские ракеты“» — утверждают источники издания. Эти шаги являются частью усилий Украины по укреплению своей обороны в условиях продолжающегося конфликта, сообщают собеседники Politico. Ранее Bloomberg сообщал, что страны большой семерки консультируются с партнерами США по вопросу оказания Украине финансовой помощи в размере 50 млрд долларов. Источники агентства заявили, что большую часть средств из этой суммы планируется взять из замороженных российских активов.