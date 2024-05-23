Правительство ожидает роста числа преподавателей в колледжах к 2027 году

К 2027 году количество преподавателей и мастеров в сегменте среднего профессионального образования увеличится на 7% и достигнет 173 600 человек. Об этом говорится в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию.
«К 2027 году число преподавателей и мастеров в сегменте среднего профессионального образования (СПО) увеличится на 7% по сравнению с показателем текущего года и составит 173 600 педагогов», — передает газета «Ведомости». Также, в докладе вице-премьера Татьяны Голиковой, отправленном в Госдуму, прогнозируется увеличение числа студентов колледжей и техникумов на 10% за три года — до 4,2 млн человек.
Отмечается, что количество учителей сократится на 1600 человек до 1,25 млн к 2027 году. Зарплаты педагогов СПО ниже, чем учителей школ или вузов. В Москве средняя зарплата учителя составляет 69 439 рублей, а преподавателя СПО – 142 692 рублей. Рост числа педагогов связан с увеличением приема в колледжи, но есть риск оттока квалифицированных специалистов из-за высоких заработных плат в других сферах.
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