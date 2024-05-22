В ХМАО полицейского осудили за вымогательство взятки

В Урае вынесен приговор бывшему участковому полиции за получение и вымогательство взятки. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Кондинскому району. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы со штрафом в размере 2 млн 530 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года. Раскрыть преступление удалось службе собственной безопасности полиции. Именно их сотрудники вышли на участкового. «Сотрудники собственной безопасности УМВД России по ХМАО установили, что 30 июля 2023 года участковый уполномоченный полиции в Кондинском районе, действуя вопреки интересам службы, осознавая незаконность своих действий, потребовал от гражданина 1985 года рождения 36 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчина, пытаясь избежать предусмотренную законом ответственность, и перевел требуемые деньги на банковскую карту полицейского», — сообщили в окружном управлении МВД.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на участковых завели дело из-за коррупционного скандала. Их задержали за вымогательство взятки. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
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