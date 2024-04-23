В ХМАО на полицейских завели дело из-за коррупционного скандала

На участковых из Нижневартовска, вымогавших взятки, завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Участковые из ХМАО, задержанные за вымогательство, стали фигурантами уголовного дела Фото:

В Нижневартовске на двоих участковых, задержанных за вымогательство взятки, возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье „превышение должностных полномочий“. Они требовали взятку с мигранта, который незаконно находился на территории страны, за непривлечение его к ответственности», — рассказал источник.

Инсайдер добавил, что полицейские в ближайшее время будут уволены по отрицательным мотивам. Агентство направило запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.

Пресс-служба прокуратуры ХМАО официально сообщает, что в отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее URA.RU в пресс-службе УМВД рассказали, что полицейских-вымогателей на месте преступления задержали сотрудники собственной безопасности ведомства. Участковые требовали от мигранта взятку в 100 000 рублей.

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В Нижневартовске на двоих участковых, задержанных за вымогательство взятки, возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье „превышение должностных полномочий“. Они требовали взятку с мигранта, который незаконно находился на территории страны, за непривлечение его к ответственности», — рассказал источник. Инсайдер добавил, что полицейские в ближайшее время будут уволены по отрицательным мотивам. Агентство направило запрос в пресс-службу ведомства, ответ ожидается. Пресс-служба прокуратуры ХМАО официально сообщает, что в отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее URA.RU в пресс-службе УМВД рассказали, что полицейских-вымогателей на месте преступления задержали сотрудники собственной безопасности ведомства. Участковые требовали от мигранта взятку в 100 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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