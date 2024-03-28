Песков: РФ будет добиваться наказания военных преступников на Украине

28 марта 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: РФ будет добиваться наказания военных преступников на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет добиваться наказания всех военных преступников на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о докладе Управления военного комиссара ООН по правам человек, в котором признаны пытки российских военнопленных. «Все военные преступления киевского режима нами тщательно документируются. Мы хорошо знали об этих преступлениях. Мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание», — заявил Песков. ООН обнародовала доклад Управления верховного комиссара по правам человека. В документе говорится о пытках и сексуальном насилии над российскими военнопленными с декабря 2023 по февраль 2024 года. Также там заявили о случаях казни минимум 25 российских военнослужащих в 2022—2023 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия будет добиваться наказания всех военных преступников на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о докладе Управления военного комиссара ООН по правам человек, в котором признаны пытки российских военнопленных. «Все военные преступления киевского режима нами тщательно документируются. Мы хорошо знали об этих преступлениях. Мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание», — заявил Песков. ООН обнародовала доклад Управления верховного комиссара по правам человека. В документе говорится о пытках и сексуальном насилии над российскими военнопленными с декабря 2023 по февраль 2024 года. Также там заявили о случаях казни минимум 25 российских военнослужащих в 2022—2023 годах.