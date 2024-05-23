Король Бахрейна высказался за прекращение войны в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Король Бахрейна хочет прекратить войну в Газе и наладить отношения с соседями Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Король Бахрейна Хамад бен Исой Аль Халиф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение боевых действий в секторе Газа. Он добавил, что хочет, чтобы между Бахрейном и соседними государствами были дипломатические отношения.

«Следующая тема — это ситуация в секторе Газа. Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара», — заявил Аль Халиф на встрече с Путиным. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также король Бахрейна отметил, что хочет иметь с соседними государствами и территориями нормальные дипломатические и культурные отношения. Он не сомневается, что глава РФ поддержит эту идею.

Ранее Аль Халиф приехал в Москву с государственным визитом. Его поприветствовал Путин, переговоры глав государств проходят в Кремле.

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Король Бахрейна Хамад бен Исой Аль Халиф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение боевых действий в секторе Газа. Он добавил, что хочет, чтобы между Бахрейном и соседними государствами были дипломатические отношения. «Следующая тема — это ситуация в секторе Газа. Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара», — заявил Аль Халиф на встрече с Путиным. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна отметил, что хочет иметь с соседними государствами и территориями нормальные дипломатические и культурные отношения. Он не сомневается, что глава РФ поддержит эту идею. Ранее Аль Халиф приехал в Москву с государственным визитом. Его поприветствовал Путин, переговоры глав государств проходят в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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