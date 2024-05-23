В мире Король Бахрейна высказался за прекращение войны в секторе Газа 23 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + Король Бахрейна хочет прекратить войну в Газе и наладить отношения с соседями Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Король Бахрейна Хамад бен Исой Аль Халиф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение боевых действий в секторе Газа. Он добавил, что хочет, чтобы между Бахрейном и соседними государствами были дипломатические отношения. «Следующая тема — это ситуация в секторе Газа. Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара», — заявил Аль Халиф на встрече с Путиным. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна отметил, что хочет иметь с соседними государствами и территориями нормальные дипломатические и культурные отношения. Он не сомневается, что глава РФ поддержит эту идею. Ранее Аль Халиф приехал в Москву с государственным визитом. Его поприветствовал Путин, переговоры глав государств проходят в Кремле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Король Бахрейна Хамад бен Исой Аль Халиф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение боевых действий в секторе Газа. Он добавил, что хочет, чтобы между Бахрейном и соседними государствами были дипломатические отношения. «Следующая тема — это ситуация в секторе Газа. Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара», — заявил Аль Халиф на встрече с Путиным. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна отметил, что хочет иметь с соседними государствами и территориями нормальные дипломатические и культурные отношения. Он не сомневается, что глава РФ поддержит эту идею. Ранее Аль Халиф приехал в Москву с государственным визитом. Его поприветствовал Путин, переговоры глав государств проходят в Кремле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям