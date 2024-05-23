Путин встретил короля Бахрейна в Кремле. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин и король Бахрейна начали переговоры в Кремле Фото:

Президент Владимир Путин начал встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который накануне прибыл в столицу России. Переговоры проходят в Кремле.

«Очень рады вас видеть, ваше величество, добро пожаловать», — сказал Путин королю Бахрейна. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент Владимир Путин начал встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который накануне прибыл в столицу России. Переговоры проходят в Кремле. «Очень рады вас видеть, ваше величество, добро пожаловать», — сказал Путин королю Бахрейна. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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