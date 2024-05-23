Путин и король Бахрейна начали переговоры в Кремле
Президент Владимир Путин начал встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который накануне прибыл в столицу России. Переговоры проходят в Кремле.
«Очень рады вас видеть, ваше величество, добро пожаловать», — сказал Путин королю Бахрейна. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.