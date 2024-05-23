Захарова пригрозила Норвегии ответными мерами после запрета на въезд для россиян

23 мая 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что действия Норвегии носят дискриминационный характер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Решение запретить Норвегии въезжать россиянам на территорию своей страны носит дискриминационный характер и направлен против граждан России. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, отметив, что будут ответные меры. «Правительство Норвегии неоднократно напоминало, что его действия не направлены против российского народа. Эти громкие слова не соответствуют действительности. Новый недружный шаг Осло носит дискриминационный характер, он направлен против наших граждан», — заявила Мария Захарова. Прямой эфир брифинга шел на rutube-канале МИД РФ. Она добивала, что РФ применит ответные меры. Новые ограничения от Норвегии вступят в силу 29 мая. Россияне, пребывающие в страну в туристических целях, больше не смогут это сделать. Ограничения затронут также тех, у кого есть шенгенская виза от других стран. В Кремле отметили, что такое изменения не останется без ответа со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что норвежское руководство избрало путь ухудшения двусторонних отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение запретить Норвегии въезжать россиянам на территорию своей страны носит дискриминационный характер и направлен против граждан России. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, отметив, что будут ответные меры. «Правительство Норвегии неоднократно напоминало, что его действия не направлены против российского народа. Эти громкие слова не соответствуют действительности. Новый недружный шаг Осло носит дискриминационный характер, он направлен против наших граждан», — заявила Мария Захарова. Прямой эфир брифинга шел на rutube-канале МИД РФ. Она добивала, что РФ применит ответные меры. Новые ограничения от Норвегии вступят в силу 29 мая. Россияне, пребывающие в страну в туристических целях, больше не смогут это сделать. Ограничения затронут также тех, у кого есть шенгенская виза от других стран. В Кремле отметили, что такое изменения не останется без ответа со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что норвежское руководство избрало путь ухудшения двусторонних отношений.