Норвегия запретит въезд для российских туристов

23 мая 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Новые ограничения вступят в силу 29 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Норвегия ужесточает правила въезда для российских граждан. В страну не будут пускать россиян, прибывающих в туристических целях. Об этом заявил министр юстиции Эмили Энгер Мел. «Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или так называемых второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию», — приводит слова министра юстиции « Verdens Gang ». Новые правила вступят в силу 29 мая. Однако власти Норвегии оставляют за собой право на исключения для россиян, которые едут в страну по семейным обстоятельствам, а также для тех, кто приезжает с целью работы или обучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Норвегия ужесточает правила въезда для российских граждан. В страну не будут пускать россиян, прибывающих в туристических целях. Об этом заявил министр юстиции Эмили Энгер Мел. «Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или так называемых второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию», — приводит слова министра юстиции «Verdens Gang». Новые правила вступят в силу 29 мая. Однако власти Норвегии оставляют за собой право на исключения для россиян, которые едут в страну по семейным обстоятельствам, а также для тех, кто приезжает с целью работы или обучения.