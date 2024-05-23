Норвегия запретит въезд для российских туристов

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, пассажиры, поездка, перелет
Новые ограничения вступят в силу 29 мая Фото:

Норвегия ужесточает правила въезда для российских граждан. В страну не будут пускать россиян, прибывающих в туристических целях. Об этом заявил министр юстиции Эмили Энгер Мел.

«Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или так называемых второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию», — приводит слова министра юстиции «Verdens Gang». Новые правила вступят в силу 29 мая. Однако власти Норвегии оставляют за собой право на исключения для россиян, которые едут в страну по семейным обстоятельствам, а также для тех, кто приезжает с целью работы или обучения.

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Норвегия ужесточает правила въезда для российских граждан. В страну не будут пускать россиян, прибывающих в туристических целях. Об этом заявил министр юстиции Эмили Энгер Мел. «Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или так называемых второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию», — приводит слова министра юстиции «Verdens Gang». Новые правила вступят в силу 29 мая. Однако власти Норвегии оставляют за собой право на исключения для россиян, которые едут в страну по семейным обстоятельствам, а также для тех, кто приезжает с целью работы или обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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