В Ленинском районе Челябинка 23 мая на улице Руставелли частично закрыли движение. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске движение по улице Руставели частично закрыто. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях сегодня, 23 мая, закрыто движение транспорта по улице Руставели в районе дома № 10 (в обоих направлениях)», — сообщили в пресс-службе.
Работы по улице Руставели, в районе дома №10, которые ведутся на инженерных коммуникациях выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей городские власти просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
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