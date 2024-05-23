На главной улице Ленинского района Челябинска закрыли движение. Карта

23 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске 23 мая, ограничили движение транспорта по улице Шоссе Металлургов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ленинском районе Челябинка 23 мая на улице Руставелли частично закрыли движение. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске движение по улице Руставели частично закрыто. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях сегодня, 23 мая, закрыто движение транспорта по улице Руставели в районе дома № 10 (в обоих направлениях)», — сообщили в пресс-службе. Работы по улице Руставели, в районе дома №10, которые ведутся на инженерных коммуникациях выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей городские власти просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. Движение по улице Руставели частично закрыто Карта: пресс-служба мэрии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинка 23 мая на улице Руставелли частично закрыли движение. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске движение по улице Руставели частично закрыто. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях сегодня, 23 мая, закрыто движение транспорта по улице Руставели в районе дома № 10 (в обоих направлениях)», — сообщили в пресс-службе. Работы по улице Руставели, в районе дома №10, которые ведутся на инженерных коммуникациях выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей городские власти просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.