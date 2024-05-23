На главной улице Ленинского района Челябинска закрыли движение. Карта

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В Челябинске 23 мая, ограничили движение транспорта по улице Шоссе Металлургов Фото:

В Ленинском районе Челябинка 23 мая на улице Руставелли частично закрыли движение. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске движение по улице Руставели частично закрыто. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях сегодня, 23 мая, закрыто движение транспорта по улице Руставели в районе дома № 10 (в обоих направлениях)», — сообщили в пресс-службе.

Работы по улице Руставели, в районе дома №10, которые ведутся на инженерных коммуникациях выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей городские власти просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Движение по улице Руставели частично закрыто
Движение по улице Руставели частично закрыто

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В Ленинском районе Челябинка 23 мая на улице Руставелли частично закрыли движение. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске движение по улице Руставели частично закрыто. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях сегодня, 23 мая, закрыто движение транспорта по улице Руставели в районе дома № 10 (в обоих направлениях)», — сообщили в пресс-службе. Работы по улице Руставели, в районе дома №10, которые ведутся на инженерных коммуникациях выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей городские власти просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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