Арестованный кадровик МО Кузнецов не признал вину и пожаловался на здоровье

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Юрий Кузнецов заявил в суде, что у него проблемы со здоровьем из-за аварии на Чернобыле
Юрий Кузнецов заявил в суде, что у него проблемы со здоровьем из-за аварии на Чернобыле Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который ранее был арестован, не признал свою вину в получении взятки. Он также пожаловался на плохое состояние здоровья. Об этом сообщают СМИ.

«Кузнецов с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и сейчас», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Во втором Западном окружного военного суда сообщили, что Кузнецов пожаловался на плохое состояние здоровья. По его словам, он постоянно вынужден пить таблетки, терпеть боль из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает РИА Новости. Адвокат Кузнецова просит перенести его под домашний арест.

Юрий Кузнецов был задержан 13 мая. Спустя время он обжаловал свой арест. Против него возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере, передает 360.ru. У арестованного кадровика есть дача за 200 миллионов рублей, размер территории — 1500 квадратов. Ему грозит до 15 лет колонии.

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Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который ранее был арестован, не признал свою вину в получении взятки. Он также пожаловался на плохое состояние здоровья. Об этом сообщают СМИ. «Кузнецов с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и сейчас», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Во втором Западном окружного военного суда сообщили, что Кузнецов пожаловался на плохое состояние здоровья. По его словам, он постоянно вынужден пить таблетки, терпеть боль из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает РИА Новости. Адвокат Кузнецова просит перенести его под домашний арест. Юрий Кузнецов был задержан 13 мая. Спустя время он обжаловал свой арест. Против него возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере, передает 360.ru. У арестованного кадровика есть дача за 200 миллионов рублей, размер территории — 1500 квадратов. Ему грозит до 15 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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