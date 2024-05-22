Театр Сургута получил денежный грант «ВКонтакте» на создание подкаста

Сургутский музыкально-драматический театр получил денежный грант «ВКонтакте» на запись и публикацию серии роликов о молодежи города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра.
«„ВКонтакте“ первый раз объявили грант не на продвижение, а на создание продукта. Решили подать заявку и сделать грант на создание подкаста. Рабочее название „Я (не) останусь здесь“. Либо я останусь, либо не останусь здесь. Хотим сделать подкаст на основе молодежных историй наших школьников и студентов о родном городе», — сообщили в пресс-службе.
Подкаст посвящен 430-летнему юбилею города. Истории людей будут записаны, а самые интересные станут основой повести. Ее то и сыграют артисты театра и опубликуют серией историй. На странице «ВКонтакте» сообщается, что общий грантовый фонд составил 30 млн рублей. Было подано 694 заявки, из них к экспертизе допущены 416 проектов. Труппа сургутского театра получила 400 тысяч рублей, которые пойдут на подготовку.
Ранее URA.RU сообщало, что координационный совет завершил первый этап программы поддержки культурных инициатив от VK. В рамках программы были распределены гранты между представителями сферы культуры и искусства из 20 регионов.
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