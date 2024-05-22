22 мая 2024

Театр Сургута получил денежный грант «ВКонтакте» на создание подкаста

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр получил от грант о социальной сети в 400 тысяч рублей
Театр получил от грант о социальной сети в 400 тысяч рублей Фото:

Сургутский музыкально-драматический театр получил денежный грант «ВКонтакте» на запись и публикацию серии роликов о молодежи города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра.

«„ВКонтакте“ первый раз объявили грант не на продвижение, а на создание продукта. Решили подать заявку и сделать грант на создание подкаста. Рабочее название „Я (не) останусь здесь“. Либо я останусь, либо не останусь здесь. Хотим сделать подкаст на основе молодежных историй наших школьников и студентов о родном городе», — сообщили в пресс-службе.

Подкаст посвящен 430-летнему юбилею города. Истории людей будут записаны, а самые интересные станут основой повести. Ее то и сыграют артисты театра и опубликуют серией историй. На странице «ВКонтакте» сообщается, что общий грантовый фонд составил 30 млн рублей. Было подано 694 заявки, из них к экспертизе допущены 416 проектов. Труппа сургутского театра получила 400 тысяч рублей, которые пойдут на подготовку.

Ранее URA.RU сообщало, что координационный совет завершил первый этап программы поддержки культурных инициатив от VK. В рамках программы были распределены гранты между представителями сферы культуры и искусства из 20 регионов.

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Сургутский музыкально-драматический театр получил денежный грант «ВКонтакте» на запись и публикацию серии роликов о молодежи города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра. «„ВКонтакте“ первый раз объявили грант не на продвижение, а на создание продукта. Решили подать заявку и сделать грант на создание подкаста. Рабочее название „Я (не) останусь здесь“. Либо я останусь, либо не останусь здесь. Хотим сделать подкаст на основе молодежных историй наших школьников и студентов о родном городе», — сообщили в пресс-службе. Подкаст посвящен 430-летнему юбилею города. Истории людей будут записаны, а самые интересные станут основой повести. Ее то и сыграют артисты театра и опубликуют серией историй. На странице «ВКонтакте» сообщается, что общий грантовый фонд составил 30 млн рублей. Было подано 694 заявки, из них к экспертизе допущены 416 проектов. Труппа сургутского театра получила 400 тысяч рублей, которые пойдут на подготовку. Ранее URA.RU сообщало, что координационный совет завершил первый этап программы поддержки культурных инициатив от VK. В рамках программы были распределены гранты между представителями сферы культуры и искусства из 20 регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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