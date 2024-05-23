VK потратит 30 миллионов на культуру в регионах

23 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Подведены итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства Фото: Размик Закарян © URA.RU Координационный совет завершил первый этап программы поддержки культурных инициатив от VK. В рамках программы были распределены гранты между представителями сферы культуры и искусства из 20 регионов. «Координационный совет подвел итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Обладателями денежных грантов на общую сумму более 30 млн рублей стали 26 заявителей из 20 регионов. Еще три финалиста получили грант в рамках специальной номинации», — сообщили в пресс-службе VK. Там добавили, что эксперты оценивали проекты по балльной системе, в зависимости от категории и суммы заявки. Отмечается, что среди победителей первого этапа грантовой программы текущего года, которые получили денежный грант на создание контента оказались: проект «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО), проект «Русский север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки (Мурманская область), проект «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура» (Санкт-Петербург), и проект «Один день Михаила Булгакова» от Музея М.А.Булгакова (Москва). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте грантовой программы VK Гранты. VK Гранты — поддержка контентных проектов культурных институций. Так, VK направит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России. Денежные гранты соискатели смогут получить на создание контента и продвижение в социальной сети «ВКонтакте». Всего в рамках программы было подано 694 заявки, из которых к экспертизе были допущены 416 проектов. Лидерами по количеству заявок стали Новосибирская и Свердловская области, а также республика Татарстан. Предоставленное финансирование должно способствовать адаптации авторов и культурных учреждений к современным цифровым форматам. Проекты, получившие поддержку, должны быть завершены и представлены публике не позднее 1 декабря 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Координационный совет завершил первый этап программы поддержки культурных инициатив от VK. В рамках программы были распределены гранты между представителями сферы культуры и искусства из 20 регионов. «Координационный совет подвел итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Обладателями денежных грантов на общую сумму более 30 млн рублей стали 26 заявителей из 20 регионов. Еще три финалиста получили грант в рамках специальной номинации», — сообщили в пресс-службе VK. Там добавили, что эксперты оценивали проекты по балльной системе, в зависимости от категории и суммы заявки. Отмечается, что среди победителей первого этапа грантовой программы текущего года, которые получили денежный грант на создание контента оказались: проект «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО), проект «Русский север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки (Мурманская область), проект «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура» (Санкт-Петербург), и проект «Один день Михаила Булгакова» от Музея М.А.Булгакова (Москва). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте грантовой программы VK Гранты. VK Гранты — поддержка контентных проектов культурных институций. Так, VK направит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России. Денежные гранты соискатели смогут получить на создание контента и продвижение в социальной сети «ВКонтакте». Всего в рамках программы было подано 694 заявки, из которых к экспертизе были допущены 416 проектов. Лидерами по количеству заявок стали Новосибирская и Свердловская области, а также республика Татарстан. Предоставленное финансирование должно способствовать адаптации авторов и культурных учреждений к современным цифровым форматам. Проекты, получившие поддержку, должны быть завершены и представлены публике не позднее 1 декабря 2024 года.