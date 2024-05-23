Главному борцу с коррупцией в Свердловской области вменяют взятку в 200 млн

Андрей Дьяков заключен под стражу до 20 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Задержанный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков обвиняется в получении взятки в 200 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Ленинском райсуде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Мне вменяют часть шестую статьи 290 [УК РФ, получение взятки в особо крупном размере]. Якобы я получал взятки за возмещение НДС из бюджета. Но я даже не уполномоченное лицо, не подписываю никакие решения. Это прерогатива налогового органа. [Какая сумма взяток?] 200 миллионов, что ли. То есть я ежемесячно по пять миллионов рублей брал», — с иронией проговорил Дьяков.

По версии следствия, Дьяков получил эту сумму от своего друга — директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Якобы как минимум часть этой суммы полковнику передали с шампанским, и Шахмаев подтвердил это на очной ставке. Сам Дьяков утверждает, что его оговорили. По его словам, Шахмаев сделал это, чтобы «спасти бизнес».

Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. С Чернецкой и Петровым Дьяков тоже знаком, но говорит, что они лишь раз приезжали к нему на малую родину, в Пермский край — просто в гости.

Дьякова отправили в СИЗО. Из слов судьи следует, что его также подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).